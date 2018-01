Cairo Montenotte. La Cairese, in vantaggio 3-1 ed in superiorità numerica, a causa dell’ espulsione dell’alassino Scaglione, si fa pungere, nel finale, dalle vespe, che agguantano il pareggio.

“Partita ben giocata e combattuta sino al triplice fischio finale – dice il d.s. bormidese – anche se, a differenza di altre gare, non eravamo belli compatti, soprattutto nella fase difensiva”.

“Sul 3-1 a nostro favore e con l’uomo in più, ho pensato che avremmo potuto farcela, ma per dirla alla Trapattoni ‘non dire gatto, se non l’ hai nel sacco’…. la differenza l’ha fatta il loro attaccante Matteo Battaglia, un giocatore in grado di spostare, da solo, gli equilibri di una partita”.

“L’aver mantenuto inalterato il distacco su Alassio e Arenzano (ndr, sei punti) ed essere in vantaggio negli scontri diretti con Brignoli e compagni, è un dato di fatto, davvero importante” – conclude Giribone – “Ora non dobbiamo pensare alla gestione dei punti in più, ma a pigiare sull’acceleratore per arrivare primi al traguardo”.