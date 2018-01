Botti di Capodanno, Enpa: “Intensificato il recupero di animali feriti”

Savona. “Com’era purtroppo prevedibile, a causa dei petardi e dei fuochi artificiali di fine d’anno, nei giorni scorsi si è intensificato il ritrovamento ed il recupero di animali selvatici feriti da parte dei nostri volontari”. A tracciare il bilancio post capodanno è la Protezione Animali savonese.

“Oltre a diversi volatili ‘comuni’ come colombi, tortore e gabbiani, hanno soccorso un gheppio a Ceriale, uno sparviere a Loano ed una civetta a Bergeggi, tutti feriti alle ali; gli animali selvatici che vivono nelle città e dintorni reagiscono alle esplosioni dei fuochi artificiali o dei petardi, anche in zone lontane dallo sparo, entrando in panico e fuggendo precipitosamente dai loro dormitori e posatoi; anche cani e gatti scappano e parecchi animali domestici sono fuggiti da casa: si segnalano fughe un po’ in ogni comune, da Finale Ligure a Varazze, da Alassio a Savona e non tutti sono stati ancora ritrovati o sono tornati a casa. Particolarmente pesante la situazione a Loano, dove diversi turisti, non solo anziani, lamentano lo scoppio di petardi anche dopo San Silvestro e la probabile vendita in molti negozi anche a minori particolarmente vivaci” proseguono dall’Enpa Savona.

“Per il gheppio non c’è stato nulla da fare e, malgrado le cure, è morto ieri, lo sparviere invece si sta riprendendo bene ed i volontari dell’Enpa sperano di poterlo recuperare, riabilitare e liberare a guarigione avvenuta” concludono dall’Enpa.

“Intanto prosegue la raccolta di firme, organizzata dall’Enpa e dal Comitato Aree Canine di Savona, per chiedere al Comune capoluogo di vietare (i petardi lo sono già) in modo permanente i fuochi artificiali rumorosi; ormai sono disponibili e sempre più utilizzate soluzioni silenziate e solo luminose, che non tolgono nulla alla spettacolarità ed alla meraviglia ma riducono di molto il disturbo a malati ed anziani, fauna selvatica ed animali domestici. Le firme si possono sottoscrivere presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, o scaricare il modulo su facebook” concludono dalla Protezione Animali Savonese.