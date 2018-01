Borghetto, il sindaco firma l’ordinanza anti-ludopatia: “Dobbiamo tutelare le fasce più deboli”

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ha firmato questa mattina l’ordinanza numero 2 riguardante gli orari in cui, nella cittadina rivierasca, sono attive le slot-machines e le Vlt.

Il provvedimento, che si richiama alle varie leggi vigenti, ha il fine di prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico che sfocia nelle cosiddette ludopatie restringendo l’orario di funzionamento delle varie macchinette di gioco: “Tale attività colpisce spesso le fasce più deboli della popolazione e addirittura gli adolescenti – spiegano dal municipio borghettino – Si tratta di una scelta tesa a salvaguardare la salute e gli equilibri delle persone e delle famiglie”.

Il documento scaturisce dagli indirizzi forniti dal consiglio comunale (che lo scorso 13 novembre aveva approvato la deliberazione numero 26) e da quanto emerso dagli incontri con le associazioni di categoria avvenute il 20 novembre ed il 20 dicembre dell’anno scorso.

Dal punto di vista del primo cittadino si stratta di “un’altra decisione nel percorso che sta introducendo una serie di atti e azioni al fine di modificare culturalmente e non solo la nostra cittadina puntando sulla tutela della salute, della legalità e di tutti i diritti. Il provvedimento non rappresenta la soluzione a tutti i mali ma ha lo scopo di tutelare i soggetti più deboli, limitando gli orari in cui è possibile svolgere tale attività”.

L’ordinanza stabilisce l’orario di esercizio delle sale da gioco autorizzate, che nel periodo transitorio (decorrente dalla data di pubblicazione dell’ordinanza fino al 31 gennaio compreso) va dalle 10 alle 22 (per un totale di 12 ore). A regime, e cioè dal primo febbraio, le sale da gioco rispetteranno il seguente orario: in periodo scolastico, cioè dalla data di aperture delle scuole pubbliche della Liguria fino al giorno di chiusura, si potrà giocare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22 (per un totale di 8 ore) mentre in periodo extrascolastico, cioè dal primo giorno successivo alla chiusura delle scuole pubbliche fino all’ultimo giorno antecedente a quello di riapertura, si potrà giocare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 23 (per un totale di 9 ore).

La violazione alle disposizioni previste comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ed in caso di recidiva (cioè la ripetizione della stessa violazione nel corso dell’anno solare) al contravventore potrà essere applicata la pena accessoria della sospensione dell’attività.

L’ordinanza e disponibile sulla Facebook dell’Ente, sul portale web ed è in corso di pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune.