Boghetto Santo Spirito. La partita più attesa della 12ª giornata del campionato di Seconda Categoria girone A, tra Borghetto e Baia Alassio, è finita a reti inviolate.

Primo tempo equilibrato, ripresa quasi a senso unico per i granata di mister Carle, ma il Borghetto non trova lo spiraglio giusto: vincere ai punti non porta punti. Il pareggio 0 a 0 di fatto premia la partita attendista delle Vespe.

Il Borghetto si ripresenta dopo la pausa con modulo immutato (4-3-1-2), qualche rotazione in attacco e l’infortunio in riscaldamento di Pellegrini. Anche la Baia Alassio perde un centrale di difesa a ridosso del match (Castellari): entrambe le difese sopperiranno, avendo la meglio sugli attacchi avversari.

Il primo tempo vede una pressione più accentuata, ma un po’ velleitaria e confusa dei padroni di casa, cui la Baia risponde con qualche fiammata abbastanza pericolosa. In particolare la linea offensiva dei granata fatica ad organizzarsi razionalmente e ad allargare la coppia centrale avversaria, per favorire gli inserimenti di Balbi o della mezzala. Un paio di palle gol nitide per parte e frazione complessivamente equilibrata.

Riparte sullo slancio, il Borghetto, con l’inserimento dello scalpitante Parodo in attacco: anche la formazione alassina inserisce un attaccante veloce, l’ex Guarisco. Col passare dei minuti il baricentro della partita si sposta progressivamente dalle parti di Pampararo, mentre le ripartenze della Baia vengono ottimamente contenute dalla difesa del Borghetto, con Sabìa sugli scudi.

Gli ultimi venti minuti, con le squadre lunghissime ma i granata più vivaci atleticamente, sono quasi un assedio. I locali protestano in occasione di un fuorigioco ravvisato dall’arbitro che annulla una rete di Simonassi. Si annotano ancora alcuni brividi per i gialloneri, ma la Baia Alassio si porta via un punto che di sicuro non grida vendetta: se non si riesce a segnare, il risultato è inevitabilmente uno 0 a 0.

La formazione del FCD Borghetto 1968 (4-3-1-2): Giusto; Colotto (s.t. 25° Dileo), Santelia, S. Sabìa, Mantero; Pianese, Leocadia (s.t. 40° Gervasoni), Desiato; Balbi (s.t. 25° Vigliercio); Artiano (s.t. 31° Simonassi), Fruzzetti (s.t. 10° Parodo). A disposizione: M. Sabìa, Pellegrini. All. Maurizio Carle.

La formazione della Baia Alassio (4-4-2): Pampararo; Lamarra, Sorrentino, Enrico, Cavassa; Moiso (s.t. 45° Zaitouni) Ristagno, Olivieri (s.t. 1° Campani), Bonforte (s.t. 14° Guarisco); Cresci (s.t. 35° Finocchiaro), Revello. A disposizione: Canobbio, Zouita, Castellari. All. Pietro Iurilli.

Ha arbitrato Simone Germano (Imperia).