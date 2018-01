Borghetto in lutto: è scomparsa Caterina Bruna dello storico cinema Arena Vittoria

Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto Santo Spirito si stringe attorno alla famiglia di Caterina Bruna, scomparsa all’età di 85 anni all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

La donna, molto conosciuta e apprezzata in tutta la Riviera, è stata per ben 65 anni la titolare del cinema all’aperto Arena Vittoria, unico cinema all’aperto di Borghetto e uno dei più antichi in tutta la Liguria (è nato nel 1954). I funerali della donna saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15,30, nella cattedrale di San Michele Arcangelo, nel centro storico di Albenga. “Spero che da lassù tu possa continuare a proiettare film per tutti i bambini che ci sono” recita il ricordo di amici e parenti.

“Intere generazioni di borghettini e turisti hanno trascorso le loro serate estive nell’arena all’aperto, autentico gioiello cittadino – ricorda il sindaco Giancarlo Canepa – La Signora Renata si congeda con la discrezione che le era propria, lasciando in tutti noi un grande vuoto ma anche un indelebile ricordo. A nome mio personale, per conto di tutta l’amministrazione comunale che ho l’onore di rappresentare e a nome di tutta la cittadinanza porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Musso”.