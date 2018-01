Borghetto, al via i lavori di asfaltatura sull’Aurelia: da lunedì 600 metri di senso unico alternato

Borghetto Santo Spirito. Disagi in vista per chi viaggia tutti i giorni da Loano a Borghetto e viceversa. Lunedì, infatti, prenderanno il via i lavori di asfaltatura del tratto di corso Europa (cioè la via Aurelia) compreso tra il confine con Loano ed il primo semaforo all’incrocio con via Varatella, per circa 600 metri di lunghezza circa.

Lunedì verranno effettuati i lavori di “scarificazione” del vecchio asfalto; tra martedì e giovedì, invece, verrà steso il nuovo manto stradale. Il cantiere sarà aperto dalle 7 del mattino alle 18 circa. In questa fascia oraria il traffico sarà dirottato su senso unico alternato.

L’intervento sarà effettuato da Anas in accordo con la polizia municipale di Borghetto Santo Spirito. I vertici del comando di piazza Italia hanno chiesto ed ottenuto che, almeno per la giornata di lunedì, i lavori inizino dopo la chiusura delle scuole, in maniera tale da ridurre al minimo i disagi per i genitori che vanno a prendere i figli al termine delle lezioni.

In alternativa alla via Aurelia, i veicoli avranno due percorsi alternativi. Il primo porta a percorrere via Ponti imboccando a Loano via dei Pontassi e “sbucando” da via Varatella; Il secondo passa da via dei Pontassi, via Parioli, via Leonardo da Vinci, corso Raffaello e porta ad re-immettersi sull’Aurelia tramite via Patrioti, piazza Indipendenza e piazza Caduti sul Lavoro.