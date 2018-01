Black out, passaggi a livello guasti e allagamenti: il maltempo colpisce nel ponente savonese

Ponente. Black out, passaggi a livello guasti e allagamenti. E’ stata una serata di disagi causati dal maltempo in particolare nel ponente savonese dove a causare i maggiore apprensione è stato il disservizio sulle sbarre dei passaggi a livello della zona di Loano che sono rimaste aperte (per indicare il potenziale pericolo i semafori risultavano rossi).

Dalle 19.50 la circolazione ferroviaria è infatti rimasta sospesa tra Pietra Ligure e Albenga, linea Genova – Ventimiglia, per la disconnessione degli impianti nella stazione di Loano a seguito maltempo (forte nubifragio) che ha interessato la zona. I convogli hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti e Trenitalia ha attivato un servizio bus sostitutivo nel tratto interrotto (Albenga-Pietra Ligure). La circolazione tra Pietra Ligure e Albenga è poi ripresa gradualmente dalle ore 22.45. Coinvolti nei disagi i treni regionali, Intercity e Thello che hanno avuto limitazioni di percorso, parziali cancellazioni e ritardi fino a due ore.

In serata anche nell’albenganese ci sono stati problemi causati da una serie di black out soprattutto nella zona di Bastia e di Lusignano (dove si sono registrati anche allagamenti in strada).

Nel tardo pomeriggio invece si è allagato il negozio Unieuro di Albenga: a causa di infiltrazioni ha ceduto parte del controsoffitto e nel punto vendita ci sono state pesanti infiltrazioni d’acqua.

Piogge, grandinate e raffiche di vento, oltre alla costa, hanno colpito anche l’entroterra nelle ultime ore. Le precipitazioni abbondanti e le temperature in calo hanno dato origine anche a copiose grandinate in Val Bormida dove, in poco tempo, si sono imbiancate le strade.