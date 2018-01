Albenga. Oggi 25 gennaio giornata speciale per i bambini della scuola dell’infanzia di Leca d’Albenga che questa mattina si sono recati con le loro maestre a Palazzo Oddo per giocare e scoprire il mondo della scienza in modo ludico e divertente. I bambini hanno partecipato attivamente ai laboratori proposti, grazie alle capacità coinvolgenti e attente dei ragazzi del liceo Giordano Bruno. “Questo vuole essere un ringraziamento enorme a tutti lo staff dell’ istituto Giordano Bruno ai professori e ragazzi per essere stati “professionali” disponibili e accoglienti nei confronti dei nostri piccoli, facendoli sentire parte integrante della scienza” affermano dalla scuola di Leca d’Albenga.

