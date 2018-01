Biker ferito sul Melogno, soccorso con l’elicottero

Magliolo. E’ ancora in corso l’intervento da parte di vigili del fuoco e personale sanitario per soccorrere un biker rimasto ferito dopo una caduta nel sentiero di mountain bike del Colle del Melogno, il cosiddetto roller coaster, molto frequentato dagli amanti della mtb.

L’incidente si è verificato intorno alle 12 e 15 di questa mattina, con il ciclista, un 30enne, che ha riportato un trauma alla schiena e altre ferite sul resto del corpo.

Restano ancora da accertare le cause della caduta: l’uomo è stato soccorso da altri biker in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e del 118: considerata la zona particolarmente impervia è stato reso necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Il ferito è stato immobilizzato e issato sulla barella per il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando alle prime informazioni il biker 30enne non sarebbe in gravi condizioni: presso il nosocomio pietrese sarà sottoposto a tutti gli accertamenti medici del caso.