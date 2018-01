Benzina sulla stufetta accesa, garage in fiamme: paura a Toirano

Toirano. E’ stato un errore umano a causare il grave incendio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in un garage a Toirano, in via Mazzini. Secondo quanto appreso, un signore stava versando della benzina in un contenitore, ma il carburante è finito su una stufetta elettrica in funzione, generando così le fiamme che hanno avvolto in breve tempo tutto il garage: l’uomo è riuscito a mettersi in salvo in tempo e a dare l’allarme.

Immediato l’intervento sul posto da parte delle squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a domare le fiamme. L’incendio ha sprigionato un denso fumo all’esterno, in tutta la zona del centro toiranese, che ha destato allarme e preoccupazione da parte dei residenti e degli abitanti: solo il rapido intervento dei pompieri ha permesso di evitare il peggio.

Fortunatamente, alla fine, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Il garage è situato su una palazzina di quattro abitazioni e ora sono in corso le verifiche statiche per accertare eventuali conseguenze per il rogo. A titolo precauzionale il gruppo di case è stato evacuato in attesa che si completi l’operazione di bonifica e la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

Attrezzi e altro materiale contenuto all’interno del box è andato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto, oltre ai pompieri, stanno operando anche i carabinieri al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.