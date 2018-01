Ancora una prestazione decisamente su alti livelli per gli Arcieri 5 Stelle e gli Arcieri Granatiere di Savona che hanno preso parte al prestigioso Trofeo della Befana in quel di San Bartolomeo . L’evento raggiungeva l’importante traguardo dei 25 anni di esistenza, ma ciò nonostante alcuni elementi di varie squadre non hanno potuto partecipare per l’influenza dilagante.

I 5 Stella esultano per la doppietta juniores ottenuta grazie all’oro di Veronica Zuffi davanti alla compagna di squadra Giulia Delfino. Sfiorata la giornata perfetta con Marta Aschero che è quarta. Vittoria fra grandi applausi per Saber Ben Fekih Ali che si impone nell’arco olimpico seniores, mentre Emanuele Gibaldo e Piero Merlone sono rispettivamente ottavo e nono mentre Renato Cantini incappa in una prestazione storta ed è solo dodicesimo.

Passando ai Ragazzi, si segnala l’argento di Javier Canazza, e quello di Lucia Elena tra le Giovanissime. Gloria anche per le competizioni a squadra con il primo posto della juniores femminile formata dalle tre atlete suddette, Zuffi, Aschero e Delfino e con il secondo maschile di Gibaldo, Merlone e Cantini.

Bella giornata anche per i savonesi degli Arcieri Granatiere che trovano il primo posto di Arianna Salerno fra gli Allievi femminili arco nudo e quello maschile con Balestreros Vallejo Arath. Bronzo per Mirko Zunino nella categoria seniores e per la squadra Master arco nudo che vedeva impegnati in gara Alessandro Giacchino, Bruno Li Calsi e Giorgio Resta. Infine sfiora solo il podio Dario Zunino fra i ragazzi arco olimpico che è quarto.