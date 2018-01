Savona. Sarà un weekend all’insegna della Befana e delle iniziative legate all’Epifania, con numerosi eventi e manifestazioni nelle località del savonese: sport, spettacoli, concerti ed enogastronomia la faranno da padrone in un fine settimana da non perdere

“Arriva la Befana” al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona. All’interno delle sale da ballo di ASD Semplicemente Danza tutti i bambini potranno aspettare l’arrivo della Befana con la sua mega Calza ricca di dolciumi, caramelle e tante sorprese. Il Cantastorie allieterà con le sue storie fantastiche. Sarà presente all’esterno l’Angolo della Magia con l’Astrologa, che predirà il futuro, e la postazione Truccabimbi, in cui verranno eseguiti gratuitamente make up e look a tema. Non mancheranno giochi, balli di gruppo e dj set con musiche a tema. Appuntamento dalle ore 15:00.

Foto 2 di 2



Il Circolo Nautico Andora invita tutti i bambini di Andora e non a “La Befana vien dal mare” domenica 7 gennaio alle ore 14:30 presso il Porto turistico di Andora. Ospiti speciali mangiafuoco e trampolieri.

Sabato 6 gennaio, dalle ore 14 e 30, Finalborgo rivivrà le magiche e antiche atmosfere medievali con una manifestazione particolare: “Dinô da nùxe”, una rievocazione in costume di un momento storico intenso ricostruito partendo dalle antiche tradizioni per una manifestazione a cura dell’Associazione Centro Storico del Finale e patrocinata dal Comune di Finale Ligure. Nel pomeriggio il castello sarà ricco di sorprese. I visitatori si troveranno in un’atmosfera magica, potranno incontrare molti personaggi in costume medievale (guardie, prelati, mendicanti e ciarlatani), ammirare damigelle impegnate nei loro ricami, o gli Spadaccini del Finale e gli Arcieri del Marchesato mentre si esibiscono in duelli di spade e in tiri con l’arco, e ancora potranno essere travolti dalla musica dei Sonagli di Tagatam e dagli spettacolari giochi di fuoco dei Focus Magistri.

Il rione di Finalpia ospita il 5 e 6 gennaio presso la Bocciofila in via Cadana una “due giorni” dedicata ai produttori e alle aziende agricole liguri che producono olio d’oliva e derivati ed altri prodotti tipici. Finale Ligure festeggia così l’olio nuovo e i prodotti tipici locali con un evento dedicato alle tipicità del territorio, in particolar modo uno dei prodotti più preziosi e apprezzati della nostra Riviera: l’olio extra vergine di oliva.

Sempre a Finale Ligure torna il tradizionale appuntamento con il cimento della Befana, alle ore 10:00 dalla Spiaggia dei Neri. Un’altra tappa in riviera per appassionati e cimentisti con la ciumba in mare nel giorno dell’Epifania.

Non poteva mancare la musica: questa sera, alle ore 22:00, al circolo Chapeau di Savona, concerto tributo con i MyGurus, che proporranno il meglio del repertorio dei Beatles. Una preparatissima band che non ha bisogno di presentazioni e ripercorre l’intera discografia dei Beatles, dando ampio spazio a brani acustici e modernizzando il sound dei pezzi più elettrici e psichedelici. Alla riscoperta dei loro brani per una serata da non perdere.

Ultimo appuntamento della rassegna annuale “I Concerti dei Turchini” organizzata dalla Confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano: ospite del programma “Le musiche dell’anima” sarà l’orchestra da camera Gli Archi di Zinaida. L’ensemble veneto, nato nell’ambito masterclass violinistico Zinaida Gilels Violin School diretto dal maestro Maria Caterina Carlini, eseguirà composizioni di Vivaldi, Sarasate, Saint-Saens, Paganini. L’appuntamento è per sabato alle ore 16 e 45 presso l’Oratorio del Santo Rosario di piazza Italia.

Concerto degli auguri a Palazzo Tagliaferro ad Andora con I Vocalisti, ensemble del Vocal Studio Albenga diretto da Gaudia Geijsen, con Cinzia Scamuzzi al pianoforte e la presentazione di Enrica Scotto. Il coro propone un repertorio di musica classica, moderna e gospel. Un programma ricco di suggestioni natalizie tradizionali ma anche con un pizzico di novità. In repertorio melodie in italiano e inglese che provengono un po’ da tutti i secoli, da tutta Europa e da oltre oceano. L’appuntamento è per il 6 gennaio alle ore 21:00.

Sabato 6 gennaio alle ore 16:00, presso il Convento dei Frati Cappuccini di Quiliano si terrà il tradizionale concerto delle festività natalizie “Il Presepe in musica”, nato da una collaborazione tra il Comune di Quiliano e il convento. Quest’anno allieterà il pomeriggio il gruppo Myrddin Antiqua composto da Luca Pesenti, Fabio Lagasio Pesenti, Eliana Zunino e Giovanni Amelotti. Sarà inoltre possibile visitare, per chi non lo avesse ancora fatto, il “Presepio Artistico” allestito all’interno del convento. Al termine del concerto sarà offerta, come da tradizione, una merenda a tutti i presenti. Infine una “sorpresa” per i più piccoli.

A Savona si conclude “Armoniosa Architettura”, la serie di concerti per il recupero e la valorizzazione della Chiesa San Pietro, promossa dai Padri Carmelitani e in particolare dal parroco e musicista padre Piergiorgio Ladone. Dopo l’ottimo successo riscosso a Santo Stefano con il “Concerto di Natale” del Coro e Orchestra “San Pietro”, diretti dallo stesso Ladone, sabato 6 gennaio alle ore 21 andrà “in scena” il “Concerto dell’Epifania” con il Coro Lirico Polifonico “Giuseppe Manzino di Savona e il Coro “Ino Minì” di Arenzano, entrambi diretti da Guido Ripoli.

Sport protagonista nel weekend della Befana. Domenica 7 gennaio a Noli, partirà la Swim & Run Noli 2018, con ritrovo presso i Bagni Vittoria alle ore 9.30 e partenza alle ore 12:00. Un winter challenge tra il golfo ed il meraviglioso borgo medievale di Noli, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Sabato 6 gennaio, a Spotorno, Randobefana 2018 manifestazione brevetto escursione ciclistica amatoriale con metodo alla francese, a cura dell’A.C. Millennium. Partenza alle 8:45 (a scaglioni di 30 ciclisti) dal lungomare del molo Sirio, in Via Aurelia 82 a Spotorno.

Il Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Arcobaleno e UISP Savona organizzano, con la collaborazione di Sporting Club Pesca Sportiva, Protezione Civile “Tonino Mortegliano” e Croce Rosa Cellese e il patrocinio del Comune di Celle Ligure, la “Corsa della Befana”, camminata semiseria di 3 km circa e mini percorso di 600 metri per i più piccoli nati entro il 2017. Ritrovo sabato 6 gennaio alle ore 9, inizio ore 10 presso l’ex galleria ferroviaria in lungomare Crocetta (in prossimità del Molo/Pennello). In caso di pioggia l’evento verrà disputato in versione indoor con percorsi differenziati per bambini e sportivi goliardici più grandi.

Per il giorno della Befana camminata anche a Borgio Verezzi con inizio alle ore 14 e 30, organizzata dal gruppo sportivo “A Ruota Libera”: ritrovo nel piazzale antistante il Comune per la partenza.

Sabato 6 gennaio si terrà la Corsa della Befana (non competitiva) nel centro storico di Albenga. Iscrizioni in piazza Petrarca alle ore 9 e partenza alle ore 10:00. Sempre ad Albenga appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco dalle ore 16 e 30. E dopo Babbo Natale nel Quartiere di Sant’Eulalia, ad Albenga, arriva anche la Befana. La “nonnina” si aggirerà nei carruggi dalle 16 alle 18.30 di sabato 6 gennaio per regalare ciapelétte ai bambini.

Si chiude la rassegna “Libri sotto l’albero” organizzata dall’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano in collaborazione con la libreria Mondadori Book Store Loano. Ospite dell’ultimo incontro sarà l’autore Bruno Morchio che presenterà “Un piede in due scarpe” (2017, Rizzoli) il suo ultimo giallo. Conduce la curatrice Graziella Frasca Gallo, accompagnamento musicale e canoro del maestro Roberto Sinito. Lo scrittore, giunto alla notorietà per aver creato il personaggio dell’investigatore genovese Bacci Pagano, in questo suo nuovo romanzo scinde la figura unica dell’investigatore in due nuovi personaggi, lo psicologo Paolo Luzi e il Commissario Diego Ingravallo. L’appunatamento è per domenica 7 gennaio alle ore 16 e 30 presso la biblioteca Kursal.

Infine, sempre a Loano, fino a domenica 7 gennaio è operativa la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Marina di Loano: oltre 400 metri quadri di ghiaccio vero sui quali si potrà pattinare tutto il giorno per soli 7 euro comprensivi anche del noleggio dei pattini. I più giovani ed i meno esperti potranno cimentarsi nello “skating” su ghiaccio grazie ai “pinguini” che li aiuteranno a mantenersi in equilibrio. Gli orari di apertura saranno i seguenti: al pomeriggio dalle 15 alle 19.30; la sera dalle 20.30 alle 23. Il sabato e festivi la pista sarà aperta anche la mattina dalle 10 alle 13. La pista sarà in funzione tutti i pomeriggi e tutte le sere.

Per tutti gli altri eventi e manifestazioni è possibile consultare la nostra sezione Life.