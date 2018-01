Loano. Non sono bastati i canonici quaranta minuti di gara al Basket Loano Pasta Fresca Bussone per avere ragione del Villaggio Sport Basket nel 12° turno del campionato di Serie D, il primo del girone di ritorno.

Infatti si è ricorso all’overtime per legittimare la rivincita a favore dei loanesi, dopo il 54 pari dei tempi regolamentari. Un successo che riscatta il meno 34 patito all’andata.

La cronaca della gara racconta di un Loano in palla fai dai primissimi minuti di gara, facendo subito capire che la musica, rispetto alla gara di andata, è notevolmente cambiata. Altrettanto vero che gli avversari avevano delle defezioni, ma chi non c’è passato…

Comunque sia, la reazione dei chiavaresi non tarda ad arrivare e si va al riposo con la squadra di casa sotto di 1 punto.

Terzo periodo all’insegna del ritmo imposto dai loanesi con un parziale di 15 a 9, ma la parola fine non la si può scrivere nemmeno al suono della sirena dell’ultimo quarto, quando una tripla del playmaker Luca Toschi del Villaggio costringe le due compagini ad affrontarsi per altri cinque minuti.

I padroni di casa sembrano letteralmente un’altra squadra e sbrigano la pratica come una cosa da poco con il parziale di 12 a 2, ponendo fine alla contesa.

Una vittoria decisamente importante per iniziare il 2018 con il piede giusto e dare ulteriore autostima e morale ad un gruppo che comincia ad avere la propria identità. A tratti nel Loano si sono visti cali di intensità difensiva e frenesia in attacco, problemi noti, ma anche ottime fasi di gioco con buona circolazione di palla e buone letture offensive e conseguenti scelte.

Per il tabellino marcatori troviamo in vetta Paolo Bussone con 15 punti, quindi Daniele Giulini con 14 punti e Marco Borgna con 12 punti.

Grazie al quarto successo stagionale i loanesi agganciano l’Auxilium in settima posizione. Prossimo impegno la difficile trasferta alla Spezia contro Scuola Basket Diego Bologna, sabato 20 gennaio alle ore 19,30.

Il tabellino:

Loano Pasta Fresca Bussone – Villaggio Sport Basket 66-56

Loano Pasta Fresca Bussone: Fumagalli 2, Volpi 5, Giromini 2, Tassara 5, Riccio, Borgna 12, Giulini 14, Bussone 15, Bertolino 4, Bestoso, Poggi, Berra 7. All. Ciccione.

Villaggio Sport Basket: Baratelli, Ostigoni 4, Setaro 7, Magagnotti 4, Tealdi 8, Marchetti 5, Chiartelli 6, Toschi 22. All. Terribile.

Arbitri: Vozzella (Andora) e De Francesco (Loano).

Tutta la dirigenza, gli allenatori e i giocatori del Basket Loano in queste ore sono vicini ad Alessandro Morando, giovane cestista che durante l’allenamento di rifinitura in preparazione alla gara Under 15 del 18 gennaio ad Alassio è incappato in un serio infortunio. Alessandro verrà preso in cura dal reparto di traumatologia dell’ospedale Gaslini di Genova.