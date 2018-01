Loano. Cede nel finale il Basket Loano Pasta Fresca Bussone sotto i colpi del Cffs Cogoleto Basket di Gregorio Ciarlo e compagni.

L’ex Pool 2000, profondo conoscitore del campo da gioco, punisce oltremodo la compagine loanese e, insieme ai compagni, regala un’importante vittoria al Cogoleto, capace di imporsi pur avendo rincorso i padroni di casa per oltre tre quarti di partita.

La cronaca racconta di un primo periodo di grande corsa ed intensità da parte dei locali, che riescono ad imprimere un buon ritmo e mettere in difficoltà gli avversari, con il punteggio parziale di 26 a 14. Nel secondo quarto il Cogoleto comincia a prendere le misure e rosicchia quattro punti al riposo lungo. Altri tre punti recuperati nel terzo periodo, con i loanesi in leggera confusione che si trasforma in frenesia sul finire della gara con scelte forzate e calo d’intensità difensiva, corrispondente ad una crescita degli avversari, per un risultato finale di 72 a 77.

I padroni di casa non hanno saputo gestire il margine di 12 punti conquistato nel corso del primo quarto e non sono riusciti a reagire nel finale di gara. Ma ci sta contro una formazione esperta e collaudata, con ottime individualità, non a caso terza in classifica, anche se perdere così non è certo piacevole.

Il commento di coach Roberto Ciccione: “Sapevamo che questa era una partita importante sia per la classifica che per capire le nostre reali capacità. Siamo partiti bene, giocando di squadra con una buona difesa e un attacco eseguito con molta pazienza. Pazienza che abbiamo perso gradatamente nel corso della partita affrettando tiri o eseguendo con poca lucidità, in difesa abbiamo peccato di eccessiva generosità su alcuni recuperi difensivi lasciando tiri facili. Peccato per la sconfitta ma ci può stare durante un percorso di crescita è una cosa da mettere in preventivo. Martedì analizzeremo tutti insieme quello che non ha funzionato e vedremo come migliorare certe situazioni. Comunque sono molto soddisfatto della prestazione fatta dai ragazzi e per l’impegno messo in campo“.

Anche domenica 28 gennaio il palasport Garassini di Loano ha registrato un’ottima affluenza di pubblico che ha sostenuto la squadra durante tutta la gara.

Dopo questo risultato, la prossima gara diventa una sorta di crocevia che indicherà se la strada intrapresa è quella giusta o quella sbagliata. La squadra loanese vista nel primo quarto è in grado di giocarsi la vittoria con tutte le partecipanti al campionato, ma deve maturare quanto basta per esserne consapevole. Appuntamento a domenica 4 febbraio alle ore 18,30 a Genova per la sfida tra PGS Auxilium e Basket Loano Pasta Fresca Bussone.