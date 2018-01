Basket femminile: domenica a Savona un trofeo in memoria di Settimio Pagnini

Savona. Domenica 14 gennaio, alle ore 10,45, si svolgerà a Savona in corso Tardy e Benech, nel palazzetto dello sport intitolato a Settimio Pagnini, il primo trofeo femminile di basket per ricordare l’anniversario del suo compleanno.

Il torneo vedrà di fronte la rappresentativa ligure e quella piemontese Under 17. La Fip nazionale, per onorare Pagnini, campione europeo con la Nazionale femminile maggiore negli anni ’70, si è impegnata inoltre a fare svolgere tutti gli anni, in gennaio, un incontro tra le maggiori rappresentative giovanili femminili.

Domenica 14 sarà inaugurata, sempre al palazzetto dello sport di Savona, una mostra di fotografie che ritraggono la storia del basket savonese e nazionale. Rimarrà permanente in loco.