Basket Ceriale: le formazioni giovanili continuano a vincere

Ceriale. Continua la marcia del Basket Ceriale sia nel campionato Under 16 che in quello Under 15, con grande soddisfazione degli allenatori Romano, Giordano e Porro soprattutto per i miglioramenti e la personalità mostrati dai ragazzi.

Gli Under 16 (2002/2003) hanno avuto la meglio senza particolari problemi sull’Olimpia Taggia “B” (36-86), mentre in uno dei big match del girone hanno regolato in trasferta il Vado con quasi 30 punti di scarto (51-80). Risulterà ora decisivo l’incontro casalingo con Sanremo, rinviato al 17 febbraio alle ore 16, che vedrà sfidarsi le prime due del girone, ricordando che Sanremo è per ora l’unica squadra ad aver battuto i cerialesi quest’anno.

Ancora imbattuti, invece, gli Under 15 (2003/2004) che nello scontro al vertice sono usciti vittoriosi per 57-62 dalla battaglia di Loano con i secondi in classifica dopo una partita intensa ed equilibrata in cui Ceriale è sempre stata avanti, ma Loano non ha mai mollato ed ha dato vita ad un finale ad alta tensione sportiva, senza però riuscire a ribaltare l’andamento del match.

La partita seguente a Sanremo con i pari età ha registrato la vittoria dei cerialesi per una ventina di punti (54-75) al termine di una partita in realtà non entusiasmante, ma sempre condotta. Ora la classifica vede Ceriale in testa con 4 punti di vantaggio sulla seconda.

Continuano a mostrare miglioramenti nel proprio campionato anche gli Under 13 (2005/2006), che partecipano in collaborazione con Alassio e sono per ora ancora imbattuti nel proprio girone, portando inoltre svariati atleti nelle rappresentative provinciali di categoria, mentre sono ben due le squadre a scendere in campo nel campionato Esordienti (2006/2007), dando la possibilità a tutti i ragazzi di giocare, appassionarsi, divertirsi e migliorare.