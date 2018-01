Basket Cairo: un fine settimana ricco di successi

Cairo Montenotte. Squadra senior ancora vittoriosa nel campionato Csi, imitata dagli junior. Il successo dell’Under 14 maschile e la doppietta delle Under 14 femminili; l’esito positivo del match dell’Under 13 maschile. Ecco i resoconti del fine settimana positivo del Basket Cairo, redatti dalla società valbormidese.

Csi Open: un traguardo inaspettato

Riprende il campionato anche per i nostri senior che appena prima delle feste natalizie avevano festeggiato con una bella vittoria che ha siglato un poker meritato. Nel 2018 sono stati convocati per ospitare tra le mura di casa ed inaugurare l’anno nuovo, ospitando i nuovi avversari dell’Asd Marchesato Eagles. Avversari mai incontrati e quindi sconosciuti, l’assenza di Capitan Giacchello ai box per scontare una giornata di squalifica, con un termine calcistico per aver guadagnato la somma un doppio cartellino giallo, vede Coach Brioschi preparare una gara solo su esperienza e sensazioni.

Prende il via la gara e Cairo schiera Pera Giuliano, Bardella, Sismondi, Ravazza e Zullo. Gli avversari collocano una difesa a zona che mette in difficoltà i cairesi nei primi minuti, il coach di casa è costretta a chiamare il primo time-out per rinfrescare le idee ai suoi, i ragazzi sembrano aver ricevuto il messaggio e partendo dal 0-4 ribaltano il punteggio e chiudono il primo tempo sul 22 a 8 per i gialloblù.

Nel secondo quarto si perde un po’ il bandolo della matassa, le rotazioni casalinghe e Zullo carico di falli mettono in crisi l’attacco cairese che segna poco e perde il secondo parziale 4 a 9, con il punteggio che porta al risposo lungo sul 26 a 17.

Ancora in vantaggio i padroni di casa non perdono la concentrazione, una buona difesa di Pera Matteo sul più forte degli avversari permette una gara fluida ma mai definitivamente chiusa, in generale la casalinga lavora bene anche se concede troppi rimbalzi in attacco, una regia attenta di Sismondi e Marrella fanno lavorare discretamente bene l’attacco anche se ogni tanto pecca di singolarità e di fretta. Il terzo quarto di chiude con un parziale quasi in parità che porta il referto sul 39 a 29.

Nel quarto finale Cairo rimane sempre in controllo, in leggero infortunio a Sismondi lo costringe il panchina ma la squadra non si scoraggia, la gara scorre su un parziale di parità, facendo bottino del primo parziale di 22 a 8 che gli avversari non sono mai stati capaci a riprende.

Arriva così la quinta vittoria su cinque gare disputate, un traguardo inaspettato che evidenzia il buon lavoro in palestra e la voglia dei ragazzi.

Ecco gli atleti scesi in campo: Pera G. 3, Baerdella 4, Pera M. 4, Patetta 6, Sismondi 2, Sanchez, Ravazza 10, Zullo 15, Marrella 6, Diana.

Csi junior: la rivincita dei 101

Under 18 Csi: Promosport Vignolo – Basket Cairo 32-101

Ritorna il campionato juniores dei ragazzi del Basket Cairo che con una prestazione maiuscola si affermano a Cuneo in casa del Vignolo con uno squillante 101 a 32. La gara nonostante l’assenza di Marrella è a senso unico e se ci si aspettava una resistenza maggiore da parte degli avversari bisogna riconoscere che il gioco cairese è sempre stato di ottimo livello.

Primo quarto si chiude con un 18 a 8 per i cairesi che dimostrano da subito la loro forza. Sono molto bravi i palleggiatori cairesi a trovare i loro lunghi liberi sotto canestro per facili realizzazioni. Unico neo i troppi rimbalzi in attacco concessi agli avversari che solo per fortuna hanno grosse difficoltà a realizzare.

È nel secondo quarto che si scava il vero solco con un parziale di 7 a 29 la gara si spacca e gli avversari colano a picco. Cairo spadroneggia e va a canestro ripetutamente rubando spesso la palla e involandosi in contropiede. Gli ultimi 2 quarti diventano accademia ma comunque si cercano obbiettivi extra per mantenere alta la concentrazione. Arrivare a 100 punti e subirne meno che nei primi due quarti stimola i ragazzi cairesi che si applicano al massimo.

Con ampie rotazioni e la possibilità a tutti di giocare la gara, i parziali sono comunque severi per gli avversari. 8 a 32 e 9 a 22 sono i punteggi degli ultimi due quarti che portano Cairo ad ottenere almeno il primo obbiettivo, realizzare 100 punti, anche se il subire 17 punti cioè due in più dei primi due quarti non soddisfa il Coach Visconti, ma che visto il punteggio finale non può certo recriminare più di tanto.

Gara sicuramente a senso unico con un avversario tecnicamente modesto che facilita il gioco cairese in tutti gli aspetti. Da segnalare i 42 punti realizzati da Guallini. Siamo sicuramente attesi da test più probanti.

Tabellino: Beltrame 2, Perfumo 10, Bazelli 6, Guallini 42, Gallese 10, Celestini 4, Pisu 2, Kokvelaj 25, Baccino.

Under 14 maschile: brutta ripresa del campionato

Juvenilia Varazze – Basket Cairo 45-34

I nostri ragazzi riprendono il campionato dopo la lunga pausa natalizia, ad aspettarli la trasferta a Varazze nel campionato Under 14 maschile; avversari ben noti ai nostri ragazzi, che all’ultimo torneo Coratella hanno messo in difficoltà il team gialloblù ma la vittoria nell’andata e l’intera rosa presente possono far pensare a una partita alla portata della squadra.

Nel 1° quarto invece, dopo un canestro iniziale di Bonifacino, si assiste alla sagra degli errori che porta ad un parziale di tempo di 13 a 4. Coach Maggiolo cerca di spronare i suoi e nel secondo quarto, con i ragazzi più attenti, si prova a recuperare lo scarto ma negli ultimi minuti si torna a subire e si va al riposo sotto di 10 punti.

Nello spogliatoio il Coach ospite prova a resettare mentalmente la squadra e nella prima parte del terzo quarto si vedono i risultati; la squadra si riavvicina sino a meno 4 ma poi alcune giocate forzate consentono agli avversari di mantenere un vantaggio di 8 punti.

Ultimo quarto che si dipana sulla falsariga dei precedenti e inutili sono i tentativi di recupero della gara che non riescono a causa dei troppi errori sia offensivi che difensivi.

Evidentemente il gruppo è in un momento di difficoltà ed in gara non riesce ad applicare il lavoro svolto nei mesi in palestra cercando improbabili soluzioni personali in attacco e non riuscendo ad essere collaborativo in difesa consentendo quindi troppi canestri facili agli avversari. Sicuramente la soluzione dei problemi potrà essere ricercata e trovata lavorando con fiducia e determinazione in palestra.

Questi gli atleti scesi in campo: Bonifacino 14, Coratella 4, Diana 4, Servetto, Traversa 8, Di Roberto, Pirotti 4, Butera, Marenco, Rolando.

Under 14 femminile: doppio appuntamento Csi e Fip

Il Basket Cairo vuole far crescere i propri atleti, l’unico modo per mettere in pratica i duri allenamenti in settimana sono le partite del week-end, per mettersi alla prova sia come squadra che come individuo, noi non ci accontentiamo, vogliamo permettere alle nostre ragazze di disputare più campionati possibili cambiando le compagne e soprattutto le avversarie. Ed è proprio quello che è successo sabato e domenica nelle mura amiche del palazzetto di Cairo. Sabato pomeriggio è stato il turno dell’Under 14 femminile Csi (nella foto), che disputa in campionato piemontese per permettere a tutte le ragazze un po’ meno “pronte” di affrontare gare alla loro portata e prendersi le giuste responsabilità che magari in campionato maggiori non sono pronte a prendere.

Sabato, quindi, sono state ospiti le ragazze del Lady Gators. Partita che ha visto le ragazze cairesi uscire da vincitrici senza alcuna difficoltà. Entrambe le squadre a roster completo hanno dato il via alla prima gara di questo campionato. Le padrone di casa si aggiudicano la prima vittoria per 58 a 13.

Ecco le atlete protagoniste: Gigi H.M., La Rocca C., Boveri M., Genta Marianna, Bergero G., Tealdo S., Genta Melania, Marrella S., La Rocca M., Brero G., Gazzilli C., Garelli G.

Domenica si è visto calcare il parquet di casa la nostra Under 14 femminile contro Loano nel campionato Under 14 femminile Fip, gara già più difficile che mette alla prova ragazze che si allenano in categorie superiori.

Guidate da coach Vignati la rosa vede ben dodici ragazze a referto sia cairesi, che savonesi che cogoletesi frutto dell’ottima collaborazione tra le tre società. Avversario già più ostico ma che all’andata aveva visto soccombere contro l’armata gialloblù. Gara che non vede mai in difficoltà Cairo, anche se con una difesa che può applicarsi di più e che lascia troppe soluzioni facili alla brava Arado, l’attacco è guidato dall’incontenibile Vivalda, appena tornata dal famosissimo Torneo delle rappresentative regionali “Fabbri”, che realizzerà la gran parte dei punti casalinghi.

Cairo chiude la gara sul 48 a 32.

Ecco le atlete scese in campo: Boveri, Gulli S. 4, Kaiku, Pesce, Gorini, Bojoaga, La Rocca 4, Faccio, Brero 11, Gulli D. 2, Vivalda 25, Minasso.

Under 13 maschile: vittoria nella prima di ritorno

Basket Cairo – Pallacanestro Vado 70-12

Prima gara del girone di ritorno Under 13 maschile per i ragazzi di Cairo che incontrano la squadra di Vado in una partita che diventa ben presto un buon allenamento.

Sino dal primo quarto l’incontro si svolge con il Cairo che controlla e rende difficoltoso al Vado arrivare a canestro. Con le rotazioni totali dei ragazzi convocati il Coach di casa riesce a dare a tutti la possibilità di entrare in campo e giocare senza il timore di commettere errori; unico rilievo degno di nota l’incredibile quantità di tiri effettuati e sbagliati per riuscire a realizzare.

Tutti i ragazzi sono riusciti ad iscriversi al tabellino dei marcatori ricavandone quindi una iniezione di fiducia per le prossime gare che saranno sicuramente più difficoltose ma da giocare puntando, come sempre, alla vittoria.

Questi gli atleti scesi in campo: Coratella 9, Diana 21, Servetto 1, Giordano 8, Bagnasco 2, Marenco 3, Rolando 4, Pirotti 18, Butera 4.