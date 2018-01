Cairo Montenotte. Il successo della squadra senior nel campionato Csi, la vittoria della formazione Junior e la sconfitta dell’Under 14 femminile sempre nel Csi; la partita persa dall’Under 13 maschile e la soddisfazione dell’esordio di Alice Irgher in Serie A2.

Riviviamo, nei resoconti redatti dalla società valbormidese, i recenti avvenimenti in casa Basket Cairo.

Csi Open: vittoria allo scadere

Riprende il campionato con il girone di ritorno per il ragazzi di coach Brioschi, ospiti in un venerdì piovoso sul campo del Gs Monviso Bra.

Qualche defezione nella rosa dei giocatori, costringe la coach cairese a convocare i due under Bazelli e Kokvelaj, per dare manforte. La gara di andata ha visto vincere i liguri di ben 32 lunghezze, ma come spesso capita, le formazioni casalinghe non rispecchiano quelle in trasferta, infatti ci si accorge subito che i cm e i kg dei piemontesi non sono gli stessi dell’andata.

Pronti per la palla a due, Giacchello, Zullo, Pera G, Ravazza e Bardella. L’attacco cairese non è dei migliori, ormai quasi rassegnati a combattere contro una difesa a zona, sono rimasti spiazzati quando Monviso schiera una difesa a uomo, a differenza dell’attacco la difesa lavora attenta e di squadra, una pressione asfissiante tutto campo costringe i padroni di casa a numerose palle perse, non sfruttate dai gialloblù. Alla prima sirena i valligiani sono indietro di 5 punti.

Nel secondo quarto Zullo è costretto in panchina per aver commesso qualche fallo di troppo, ed un infortunio del capitano Giacchello, obbliga il coach ospite a sfruttare le giovani energie degli under più del previsto ed a provare rotazioni nuove, il tutto funziona con Pera Matteo che difende sul palleggiatore avversario caricando ai suoi compagni, Cairo mette il naso avanti nel parziale aggiudicandoselo per 16 a 18, ma con il risultato della gara sul 27 a 24.

Il risposo lungo permette ai due coach di sistemare le cose che non vanno, ma entrambe le squadre tornate in campo per il terzo tempo, non regalano di certo un quarto memorabile. Mondovì forza in attacco e perde palloni, Cairo conquista i palloni ma non finalizza, il triste parziale vede una netta parità con 4 punti a testa segnati e il tabellone sul 31 a 28.

Quarto ed ultimo tempo che sa di equilibrio. I padroni di casa provano a cambiare difesa, Zullo pronto a riscattarsi torna in campo e fa male alla difesa conquistando molti falli e a trafiggere la retina di casa, i cairesi non perdono mai la testa e puntano tutto sulla difesa che lavora alla grande. A 14 secondi dalla fine vede i valligiani sotto di 1 lunghezza, ma con solo 2 falli di squadra, chiamando l’ultimo time-out a disposizione coach Brioschi organizza la tattica, facendo passare solo pochissimi secondi ad ogni ricezione avversaria, fermano il cronometro spendendo altri 2 falli, per poter così avere la palla per l’ultima azione. Ma non serve sfidare gli avversari ai tiri liberi, nell’ultima rimessa i piemontesi, perdono distrattamente palla, consegnandola direttamente nelle mani di Pera M, che lancia Bardella in contropiede che realizza un assist per Zullo che sicuro appoggia al tabellone per il 42 a 43 a favore del Basket Cairo.

Vittoria sofferta ma ben meritata da parte di tutti, la solidità mentale dei fratelli Pera, l’incisività di Zullo e la voglia di Bazelli e Kokvelaj di mettersi a disposizione del team, permette la tenuta mentale nell’affrontare la gara. Questa settimana di riposo permetterà di recuperare tutti gli infortunati e di prepararsi alla scontro casalingo contro Suv Farigliano.

Ecco gli atleti scesi in campo: Pera G 7, Brusco, Bardella 3, Pera M, Patetta, Bazelli 13, Ravazza 3, Zullo 11, Giacchello, Kokvelaj 6.

Csi Junior: vittoria nella penultima di regular season

Nella penultima di regular season, i ragazzi di coach Visconti, ospitano il team dei Gators di Racconigi. Assente Gallese per problemi di salute, Cairo può contare su tutta la rosa. La gara non dovrebbe destare troppo problemi, infatti all’andata ha visto i piemontesi soccombere al gioco cairese.

Per l’inizio della gara, coach Visconti si affida a Bazelli, Perfumo, Guallini, Marrella e Kokvelaj. Gli ospiti fisicamente molto più dotati, destabilizzano l’attacco cairese che soffre un po’. La difesa non corrisponde ai canoni di Coach Visconti costretto a chiamare il suo primo time-out per spronare i suoi a fare meglio.

La gara si mette subito sui binari giusti, Bazelli in regia regala assist e puntualmente Guallini finalizza. Nella prima metà gara le rotazioni prendono il via, complice anche il punteggio che lievita vorticosamente, Pisu e Celestini si fanno trovare pronti, soprattutto in difesa, prendendosi le proprie responsabilità, non da meno Baccino che realizza anche 6 punti consecutivi. La sirena a metà gara fissa il punteggio sul 47 a 21.

La seconda metà gara non discosta molto dall’andamento della prima fase. Coach Visconti regala minuti a chi di solito gioca un po’ meno, ma la concentrazione non cala mai. I Gators ce la mettono tutta, ma la precisione cairese e i pochissimi errori portano la gara al termine con uno schiacciante 88 a 44 per il Basket Cairo.

Ottima tenuta mentale e segno di maturazione da parte di tutti che, nonostante la gara fiacca, non calano mai l’intensità. Si torna in palestra per preparare la gara di domenica 4, sempre sul parquet di casa contro Pgs Victoria Alba.

Ecco gli atleti scesi in campo: Baccino 10, Perfumo 2, Beltrame 4, Bazelli 6, Guallini 34, Celestini, Pisu 5, Kokvelaj 17, Marrella 10.

Under 14 femminile Csi

Tornano in campo le nostre girls gialloblù contro la pari in classifica Granda Basket Cuneo. Lo scorso anno le nostre avversarie erano alle prime armi e la partita era risultata molto semplice ma un anno di lavoro ha dato i suoi frutti e le piemontesi si sono presentate sul parquet cairese con ben altre ambizioni.

La partita inizia in salita per Basket Cairo che subisce un mini parziale e solo la scarsa precisione al tiro delle cuneesi ci tiene in partita. Il nostro quintetto base non riesce a trovare spazi in attacco, ma ancor più grave, non trova le contromisure all’attacco ospite che in alcuni frangenti entra come la lama nel burro. Con l’ingresso di un paio di ragazze ci si sveglia e finalmente si vede una buona circolazione di palla e un po’ più di coraggio in attacco. Il primo tempo ci vede sotto di solo 2 punti ma nel secondo, Cuneo, si chiude molto bene in difesa e sfrutta le ripartenze scavando un ulteriore vantaggio di 8 punti (che ci porteremo fino alla fine).

Il terzo quarto fa vedere una reazione della nostre ragazze che alzano un pochino la difesa e con un paio di contropiedi si riportano sotto vincendo il parziale 9 a 6 ma purtroppo lo sforzo prodotto presenta il conto nel quarto tempino in cui Granda gestisce molto bene il vantaggio e si limita a rispondere ad ogni canestro con un canestro ed in sostanziale parità si chiude il parziale. Il punteggio finale è 41 a 49 quindi niente di irrecuperabile al ritorno.

Abbiamo affrontato una squadra completamente diversa da quella dello scorso anno. Le ragazze sono sempre le stesse ma sono cresciute molto per cui facciamo i nostri complimenti allo staff di Granda Basket Cuneo.

La partita è stata comunque combattuta e molto fisica e noi sicuramente non siamo state in grado di adeguarci al tipo di gioco delle avversarie. Sicuramente ha inciso il fatto che alcune delle nostre non si sono allenate questa settimana, pare una cosa scontata ma se non ci si allena in partita si paga dazio, ed altre hanno giocato 3 partite in 5 giorni.

Onore a chi ha meritato di vincere e sotto con il lavoro in palestra per chi ha invece perso e dato pochi contributi alla squadra. Sicuramente questa rientra tra le partite che possono aiutare a crescere e come tali vanno sfruttate da staff e giocatrici per alzare il livello ad allenamento ed in partita. Vedremo come reagiranno le nostre ragazze gialloblù al ritorno.

Ecco le atlete scese in campo: Brero Giulia, Boveri Matilde, La Rocca Chiara, Marrella Sofia, La Rocca Michela, Genta Melania, Genta Marianna, Bergero Giulia, Gazzilli Chiara, Tealdo Sofia, Baiocco Emma.

Under 13 maschile: sconfitta di una sola lunghezza contro Sanremo

Basket Cairo – Sea Basket Sanremo 40-41

La terza giornata del girone di ritorno Under 13, prevede l’incontro con il Sanremo che nella partita d’andata si era rivelato un ostico avversario anche se superato di due punti.

Nel primo quarto il quintetto iniziale prevede Pirotti, Diana, Coratella, Rolando e Marenco che partono con il ritmo giusto e difendendo con pazienza riescono a sviluppare alcuni contropiedi che consentono di arrivare alla prima sirena con un vantaggio di nove punti; dato negativo che peserà sulla gara, i due prematuri falli di Pirotti.

Il secondo quarto Pirotti si carica di nuovo di altri due falli, coach Maggiolo è obbligato a richiamarlo in panchina, la gara procede lenta, ma il nervosismo del coach ospite non passa inosservato all’arbitro, a fronte di alcune decisioni arbitrali da lui contestate, arriva l’espulsione dell’allenatore sanremese, costringendo i suoi ragazzi a gestirsi da soli in panchina.

Tutto ciò comporta due reazioni totalmente diverse: mentre i ragazzi del Sanremo si compattano ed iniziano a giocare con carattere la squadra di Cairo va completamente in bambola riuscendo a segnare solo cinque punti a referto; il quarto si chiude con le squadre in parità a 23 punti.

La seconda parte dell’incontro diventa quindi una gara di nervi complice il fatto che Pirotti, rimesso in campo per cercare la via del canestro, commette ingenuamente il quinto fallo, costretto ad abbandonare il terreno di gioco, Cairo perde il principale punto di riferimento in attacco; il cronometro avanza lentamente a causa delle continue mischie per la conquista della palla.

Nonostante questo, in una serata dove il gioco da parte del Cairo è risultato assente, nel finale del quarto quarto, solo gli errori dalla lunetta non hanno consentito di conquistare la vittoria.

Caoch Maggiolo rimane soddisfatto dell’impegno che i ragazzi ci mettono nel lavorare duramente, ma la squadra deve migliorare in autostima e capacità tecniche, cose che necessitano di una crescita mentale per utilizzarle nel modo migliore, accompagnate al lavoro svolto in palestra e solo a tratti utilizzato sul campo.

Questi gli atleti scesi in campo: Coratella 6, Diana 13, Servetto, Giordano, Pirotti 10, Butera, Benearrivato, Bagnasco, Marenco 2, Rolando 9.

Alice Irgher: esordio in Serie A2

Con grande piacere e ammirazione, tutta la grande famiglia Basket Cairo è orgogliosa di annunciare che nella difficile trasferta ad Empoli della squadra di A2 della Cestistica Savonese, la nostra Alice Irgher classe 2000, ha ricevuto la prima convocazione ed i primi minuti con un esordio nella massima categoria a cui partecipa Cestistica.

Alice giocherà 2 minuti e 14 secondi con un tiro da 3 tentato, 1 assist, 1 rimbalzo offensivo conquistato ed 1 palla persa. Direi che la timidezza non è nelle sue caratteristiche!

In bocca al lupo alla nostra Alice, che possa essere un trampolino di lancio e un monito per tutte le altre ragazze, l’impegno paga sempre, grazie anche allo staff savonese ed al coach Pollari per questa opportunità.