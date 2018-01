Cairo Montenotte. Domenica movimentata per il Baseball Club Cairese che onora il primo doppio impegno stagionale, in casa con il suo primo concentramento stagionale di Western League Under 12, mentre in contemporana la categoria Under 15 era in trasferta a Fossano nel secondo concentramento del campionato indoor Winter Ball Cup.

I giovani Under 12 a Cairo hanno affrontato i pari età della Sanremese, del Boves, dell’Avigliana Bees e dei Grizzlies Torino; questi ultimi hanno dominato la giornata vincendo tutti e quattro gli incontri disputati. Per la Cairese una sola vittoria durante il concentramento ma una buona prova generale, considerando che lo staff tecnico sta lavorando su un gruppo nuovo all’ottanta per cento, cercando conferme ed equilibri che lentamente si stanno iniziando a delineare.

Complessivamente la formazione è cresciuta sicuramente in battuta e tutti, chi più chi meno, hanno messo la palla in gioco. Vero tallone d’Achille è risultata la fase difensiva, dove c’è ancora molto da lavorare.

La Cairese può contare sull’esperienza di Garra in campo interno, Giuria in prima base, L. Barlocco e F. Bruno (prezioso rinforzo proveniente dall’Albisola Cubs). Il resto del gruppo è alla prima esperienza, con diversi elementi provenienti dal settore minibaseball biancorosso (F. Baccino, A. Gabbani, J. Secci, G. Sechi, A. Pacenza), e un gruppetto di nuovi praticanti (N. Chiarlone, S. Poddine, S. Rozio, C. Toffanello). Per l’occasione, in ottica di una collaborazione regionale intrapresa con la società di Chiavari, alcuni atleti provenienti dal settore giovanile tigullino si sono aggregati al gruppo cairese: T. Barbagelata, A. Corrieri, E. Nannoti, G. Vaccaro.

I risultati della giornata: Cairo-Boves 0-9, Sanremese-Cairo 3-10, Boves-Grizzlies 3-8, Avigliana-Sanremese 3-0, Grizzlies-Cairo 12-1, Boves-Avigliana 3-3, Grizzlies-Sanremese 12-3, Avigliana-Grizzlies 0-9, Sanremese-Boves 5-12, Cairo-Avigliana 4-6.

Il prossimo impegno sarà di nuovo davanti al pubblico di Cairo Montenotte, domenica 4 febbraio, per un altro concrentramento di Western League.

Decisamente in crescita invece la formazione biancorossa Under 15, nonostante il primo incontro con il Fossano, padrone di casa, veda uscire sconfitti i valbormidesi, che cedono sul finale con il punteggio di 9 a 4, mancando di concentrazione nel box di battuta.

Nel secondo incontro contro i Red Clay di Castellamonte il pareggio per 3 a 3 lascia ancora di più l’amaro in bocca alla Cairese, che ha sprecato un’occasione d’oro nell’ultima ripresa, lasciando le basi piene.

Si arriva alla terza sfida e finalmente il team cairese trova un po’ di determinazione e con essa la tanto attesa vittoria, per 16 a 4, contro i Desperados di Torino.

In attacco alcuni problemi di approccio e concentrazione generale hanno limitato la squadra, ma alcuni elementi si sono distinti per risultati e continuità. In particolare Angoletta, Davide Torterolo e Andrea Torterolo, autore tra l’altro di un fuoricampo.

Il prossimo impegno ufficiale sarà domenica 25 febbraio in amichevole a San Remo, mentre con il campionato indoor si riprenderà domenica 4 marzo sempre a Fossano.