Barca in avaria a largo di Varazze soccorsa da Guardia Costiera e vigili del fuoco

Varazze. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi quando alla Capitaneria di Porto di Savona è giunta la richiesta di aiuto da parte di un istrottore di una associazione sportiva, un polacco (D.Z) e del suo allievo di 13 anni a bordo di una imbarcazione che stava andando al largo a causa di una avaria al motore del natante, in preda al vento e alle correnti.

A quel punto la Guardia Costiera savonese ha messo in atto il dispositivo di soccorso inviando sul posto i mezzi dei vigili del fuoco e una motovedetta della Capitaneria. I mezzi di soccorso, ricevute le coordinate sulla posizione dell’imbarcazione, hanno raggiunto prontamente le due persone in difficoltà, con il natante che stava andando alla deriva senza più controllo. I due erano rimasti in panne a circa un miglio di distanza dall’abitato di Varazze, senza possibilità di rientrare.

Personale della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco hanno tratto in salvo l’istruttore e il ragazzo di 13 anni, trainando la barca fino al porto di Varazze. I due stanno bene, solo tanto spavento per l’accaduto.