Bancarelle, befana e presepe vivente: Borghetto in festa per salutare il 2018

Borghetto Santo Spirito. Aria di festa e allegria oggi a Borghetto dove l’associazione Vivi Borghetto, i commercianti, i cittadini ed il Comune rispondono alla crisi con un evento per salutare il 2018.

Dalle 10 alle 19 in piazza Libertà tutti i cittadini potranno visitare decine di banchetti artigianali dove potranno trovare articoli unici. Dalle 16 in poi, invece, in piazza Madonna della Guardia si festeggierà la Befana con Anna Parish: tanta allegria per grandi e piccini e l’elezione di Miss befana 2018.

Infine dalle 17 in poi nel centro storico si potrà ammirare il presepe vivente e si tornerà indietro nel tempo con i Re Magi nella loro “grotta” che, camminando per i caruggi saluteranno i figuranti, primo fra tutti l’artista locale Simone Finotti con le sue creazioni su legno, l’arcangelo Gabriele che farà il discorso al “popolo”, ma ci saranno anche le danzatrici del ventre.

E poi musica, animali, danza, vin brulé degli alpini, cioccolata calda della croce Bianca, torte salate delle meravigliose mamme e non per ultimo un banchetto con piantine aromatiche che si venderanno per donare il ricavato all’asilo del comune di Borghetto per materiale ludico-didattico.

“Noi tutti ci abbiamo messo cuore, forza, coraggio e entusiasmo….e vogliamo ripartire da qui….dalla collaborazione, dalla solidarietà e dalla voglia di rialzarci. Vi aspettiamo numerosi!! Ringraziamo chi ci ha aperto i loro locali Antonio Franchi ed Augusto Allegri, la famiglia Patetta con oggetti ‘del maniscalco’, Clemente con gli animali, la Panetteria di Roberto del centro storico con pane e focacce, Daniela Ardoino che rappresenta gli agricoltori con un banchetto dimostrativo di frutta e verdura, tutti i figuranti volontari, le mamme, gli alpini, la Croce Bianca di Borghetto, i commercianti e l’amministrazione comunale. Grazie a tutti, senza il vostro supporto non sarebbe stata la stessa cosa” dicono gli organizzatori dell’evento.