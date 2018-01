Baia Alassio, il presidente Durante traccia il bilancio della Winter Cup: “”Sono molto soddisfatto”

Alassio. Si è conclusa la tredicesima edizione della Winter Cup, rassegna di calcio giovanile organizzata dalla Baia Alassio Calcio, nell’ambito della Coppa Città di Alassio.

Nove giorni di calcio giovanile in cui 78 squadre, la maggior parte delle quali (31) provenienti da fuori regione, si sono affrontate in 184 partite. I primi tre giorni, dedicati ai più piccoli, si sono giocati nel palazzetto dello sport di Alassio per poi passare al vicino Stadio Ferrando per i più grandi.

Grande partecipazione delle squadre provenienti dalle regioni limitrofe di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, che hanno premiato con la loro disponibilità il buon lavoro fatto nell’organizzare delle giornate sportive dove incastrare i tempi di gioco non sempre è stato così semplice.

L’artefice di queste singole manifestazioni è il presidente della Baia Alassio Calcio, Andreino Durante, che da diversi anni con grande impegno riesce a portare ad Alassio numerose squadre nazionali ed estere nei vari tornei che organizza nella città del muretto durante l’anno.

“Sono molto soddisfatto – afferma Durante – sia per la grande partecipazione sia per la qualità dei partecipanti. Voglio complimentarmi con tutti i ragazzi del nostro settore giovanile che in tutte le categorie si sono fatti valere. Un doveroso grazie è dovuto all’amministrazione comunale per averci messo a disposizione gli splendidi impianti del palazzetto e del Ferrando e alla Gesco per la preziosa collaborazione. Un grazie particolare a tutti i volontari, dirigenti e non, che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione“.

“Tra atleti, allenatori, dirigenti, genitori e parenti al seguito – prosegue Durante – circa tremila persone sono state indirizzate ai vari ristoranti della città. Grazie anche al tempo clemente, molte di esse ne hanno approfittato per il classico giro nel budello ed essendo nel periodo natalizio per fare acquisti. Diamo appuntamento alla Spring Cup (dove i tornei avranno la durata media di due giorni) invitando le società interessate ad iscriversi al più presto in quanto non sempre è facile trovare posti negli alberghi”.

Quest’anno la Spring Cup, che vedrà impegnata nell’organizzazione la Baia Alassio dal 21 aprile fino a fine giugno, si aprirà con il torneo dedicato alle Giovanissime, la novità della stagione, per proseguire con l’ottava edizione del Balun e Matetti, il torneo internazionale ormai rinomatissimo, riservato gli atleti dell’ultimo anno dei Pulcini.