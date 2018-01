Alassio. Grande entusiasmo in casa Baia Alassio. Dopo la bella serata trascorsa alla festa organizzata dal Comune di Alassio, per chiudere in bellezza l’anno come Città Europea dello Sport che ha visto la partecipazione di tutte le società sportive di tutte le discipline di Alassio, la Baia Alassio Calcio con i suoi quasi cento ragazzi presenti (il gruppo più numeroso alla serata) ha fatto un’ottima figura.

Di questo ne è orgoglioso il direttivo, come conferma il direttore generale Gerry Gerundo. “Questo – dichiara – è il frutto dell’ottimo lavoro che stiamo facendo tutti insieme e l’obiettivo, come sempre detto, al centro del villaggio i nostri ragazzi. Mercoledì ci sarà la ciliegina con i provini dei nostri ragazzi con amichevoli delle leve 2002 e 2004 a La Spezia (con i quali è iniziata da settembre la collaborazione) contro i pari età bianconeri. Nell’occasione saranno visionati attentamente dai loro osservatori, come conferma il responsabile del settore giovanile Claudio Vinazzani, il quale mi ha confermato che ci sono già un paio di ragazzi di queste leve sotto osservazione. Cosa più bella non poteva esserci per i nostri ragazzi come confrontarsi con una squadra professionista”.

“Ancora più bello – prosegue Gerundo – sarà per i nostri 2002 che si troveranno di fronte a difendere la porta dello Spezia il nostro ex Nicolò Vaccarezza, che da quest’anno è passato a titolo definitivo con gli Aquilotti spezzini. Prossimamente sarà la volta dei nostri 2006, 2007, 2008 e 2009: anche tra di essi un paio sono già sotto la lente. A chiudere sarà la volta delle nostre ragazze“.

Nelle foto: tutto il gruppo Baia Alassio alla festa dello sport Città di Alassio, i 2002, i 2004.