Savona. Spettacolare incidente questa mattina a Savona dove un’auto si è ribaltata in via Vittime di Brescia. L’incidente si è verificato intorno alle 11 e 15 di oggi, per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia municipale di Savona. Secondo le prime informazioni, pare che la donna alla guida della vettura, una 40enne, C.F., a bordo di una Toyota Minivan che procedeva in direzione di via Stalingrado, sia stata urtata da un’altra auto, finendo poi per ribaltarsi lungo la strada.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e dell’automedica del 118, oltre al personale dei vigili del fuoco del distaccamento savonese che hanno estratto la donna dall’abitacolo per consentire l’intervento dei sanitari.

Dopo le prime cure la 40enne, residente a Savona, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo. Nel sinistro la signora non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Sul luogo sono ancora in corso accertamenti da parte dei vigili urbani, che stanno effettuando i rilievi e ascoltando alcune testimonianze sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

Stando a quanto appreso, il sinistro sarebbe stato provocato dall’auto, una Volkswagen Touareg, che da via Corradini è arrivata in via Vittime di Brescia senza dare la precedenza, toccando il Minivan su un fianco e facendolo così ribaltare: alla guida un uomo di 53 anni, C.D.M., residente a Quiliano.