Aumento pedaggi autostradalie, Rete Consumatori Italia prepara azione legale contro i gestori

Liguria. “Non ci siamo assuefatti alla stangata che ogni inizio anno ci danno le società autostradali e ora diciamo basta! Questo 2018 sia l’ultimo di una lunga serie dove, nella assoluta mancanza di trasparenza (i contratti di concessione sono segreti eppure le autostrade sono un bene pubblico!), vengono estorti milioni di euro agli automobilisti”. A dirlo è Assoutenti che è pronta a lanciare un’azione contro gli aumenti.

“Sono assolutamente ingiustificati perché gli investimenti sono in calo (-33% nel periodo 2010-2015) come le manutenzioni (-9% nel periodo 2011-2016), mentre aumentano a dismisura: gli utili (più 49% negli ultimi due anni passati da 953 a 1422 milioni), gli introiti (più 16% nel periodo 2013-2016), i ricavi da pedaggi (più 19% nel periodo 2009-2016 per 1 miliardo di euro!)” spiegano da Rete Consumatori Italia – promossa da Assoutenti insieme a Casa del Consumatore e Codici – che chiede un intervento deciso ai Presidenti dell’Autorità dei Trasporti Andrea Camanzi, dell’ANAC Raffaele Cantone e dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella “per ripristinare trasparenza e politiche commerciali corrette nei confronti dei consumatori”.

“Rete Consumatori Italia chiede anche al Ministro Del Rio di convocare una riunione urgentissima per rivedere le concessioni autostradali, le modalità di verifica sugli investimenti effettivamente realizzati, la qualità della rete e le modalità degli aumenti tariffari affinché il 2018 diventi l’anno zero delle concessioni autostradali riscrivendo le garanzie per gli automobilisti, comprese penali per le società autostradali inadempienti” dichiara Furio Truzzi Presidente di Assoutenti.

“Infine Rete Consumatori Italia invita tutti gli automobilisti a stampare la ricevuta (o trattenere quelle bancarie-telepass) per ogni tratta autostradale effettuata in previsione dell’azione legale contro le società autostradali (termine di adesione 30 giugno 2018)” conclude Truzzi.

Per adesioni è possibile scrivere alla mail info@reteconsumatori.com oppure contattare il numero 800199633.