Savona. È stata assegnata a Roberto Pizzorno la Stella d’oro del Coni per meriti sportivi. Roberto Pizzorno, giornalista, collaboratore de La Stampa, direttore dell’Eco di Savona, fra i suoi molteplici impegni ricopre vari incarichi sportivi: delegato provinciale del Coni, presidente regionale del Centro Libertas Liguria, presidente del Comitato provinciale della Federazione Italiana Pallapugno e della sezione Rinaldo Roggero di Savona dei Veterani dello Sport.

Roberto Pizzorno, nominato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso anno, Cavaliere della Repubblica, segue con passione e coinvolgimento le cariche in ambito sportivo ed in ciò si situa sulla scia tracciata da Lelio Speranza, ultimo presidente del Coni provinciale di Savona, che ha retto le sorti del comitato dal 1977 al 2012, col quale condivise gli impegni nel Coni.

Il prestigioso riconoscimento, per Pizzorno, rappresenta un viatico per proseguire in un lavoro indefesso ed in cui egli è sempre presente. L’ambita Stella, riconosciuta a Pizzorno per un ormai trentennale impegno nell’attività di dirigenza sportiva, è stata a lui consegnata da Antonio Micillo, presidente regionale del Coni Liguria, nel corso della cerimonia che si è svolta nella sala mostre della Provincia di Savona.