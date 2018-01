Sono arrivate le zie dal Mar Rosso col marchese a cavallo

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente.

Il marchese, il periodo, la settimana santa, sono arrivate le zie, il Mar Rosso, le mie cose, il semaforo… sono tutti modi diversi per definire quei giorni del mese nel quale vostra moglie, la vostra fidanzata, vostra figlia, vi fanno paura, tanta paura.

Il ciclo, miei cari, non è roba da signorine, è roba complicata e difficile sin dall’inizio. Ci sarà ben un motivo per cui a noi è toccata sta roba, e a voi un pò di peluria in più sulla faccia (che poi, ho una prozia che a barba darebbe dei punti a molti hipster tatuati).

Vediamo insieme questi motivi partendo proprio dal primo comparire del ciclo nella vita di una donna, ovvero

IL MENARCA ovvero SEI DIVENTATA SIGNORINA

È un momento delicatissimo nella vita di una giovane donna, un momento intimo, riservato e indimenticabile. Un momento che porta con sé ansie e timori, e nel quale non si desidera altro che rimanere sotto sei metri di coperte, avvolte dal calore di una tazza di the, nella privacy confortante della propria cameretta.

In un mondo ideale.

Nel mondo reale, invece, vostra madre andrà a suonare a tutte le porte del condominio, annunciando a gran voce che siete diventata signorina. La signora Kralewsky del terzo piano, che è un po dura di orecchie, se lo farà ripetere a volume talmente alto che sentirà anche la signora Amir del quarto piano e persino la signora Raman del palazzo di fronte.

La mamma vi preparerà la ambitissima torta della prima mestruazione che, ovviamente, andrà condivisa con il vicinato festante, dal quale in cambio riceverete: un santino di un martire polacco, una pentola di cus cus di capra, e una cialda di balsamo di tigre contro ogni sorta di dolore. Per fortuna il menarca viene una volta sola, da qui in poi inizia, però, un meraviglioso viaggio che vi porterà a conoscere tutte le mirabolanti sfaccettature della femminilità durante il ciclo. Vediamone qualcuna:

L’INSTABILITÀ EMOTIVA

Una donna col ciclo è una donna sensibile. Quasi sempre è triste di una tristezza che non può essere consolata, anzi, il suo desiderio più grande sarebbe quello di chiudersi in una stanza a vedere tutte le puntate di Milagros e soffrire in santa pace, spesso però non è possibile e le tocca andare a lavorare e persino avere contatti sociali. Il mio consiglio è di evitare per esempio filmati di bambini, di gattini, di cagnolini, di bambini che abbracciano cagnolini, ma so di donne che si sono messe piangere perché Chef Rubio aveva stretto troppo lo spago di un povero arrosto.

LE TRASFORMAZIONI FISICHE

Lo so che pochi di voi ci crederanno ma, durante il ciclo, noi donne subiamo mutazioni fisiche che spesso hanno del paranormale: ci cresce il seno, per esempio, ed è inutile che pensiate di poterne beneficiare, perché ci fa talmente male che preferiremmo fare il cammino di Santiago con un paio di Laboutin due numeri più piccole piuttosto che farvele sfiorare. La pelle rifiuta il trucco, gli occhi diventano più piccoli, i capelli più opachi, i piedi ci scionfano nelle scarpe, e ci si spostano i denti.

Avete capito bene, ci si spostano i denti, temporaneamente, ovviamente. Ad alcuni fidanzati che hanno tentato di mettere in dubbio questi fenomeni, invece, i denti sono caduti definitivamente.

LETARGIA, AFASIA, DEPRESSIONE COSMICA

Esistono sicuramente donne che durante il ciclo si buttano col paracadute, che corrono la maratona, che nuotano cento vasche con un braccio legato e gli occhialini bucati. Io non ne conosco. Le donne che conosco io durante il ciclo hanno il colorito salubre di Laura Palmer appena spacchettata dal cellophane, e ne hanno la stessa energia e vitalità. Le donne col ciclo hanno dolori ovunque, alla testa, ai polpastrelli, alle cuticole, alle unghie e ai capelli. E per questo interviene

IL PILLOLONE

Gli antidolorifici dedicati ai dolori mestruali probabilmente sono stati dosati sulla stazza di certi mufloni di montagna: sono infatti grandi come mattonelle di cotto Vietri e potenti come funghi allucinogeni messicani. Su alcune donne funzionano e su alcune no.

Eppure le donne fanno tutto, a volte con l’aiuto di qualche intruglio magico, a volte no. A volte con l’aiuto di altre donne, a volte no. A volte con l’aiuto di amorevoli compagni, ma a volte no.

A volte, semplicemente, fanno tutto lo stesso e da sole, imprecando, inciampando e senza nemmeno un paracadute che si apra, con il santino del martire polacco della signora Kralewski in una tasca, e il balsamo di tigre nell’altra.

