Arresti, denunce, segnalazioni e sequestri: intenso fine settimana di controlli dei carabinieri di Alassio

Alassio. Arresti, denunce, segnalazioni, auto sequestrate. E’ questo il bilancio dei controlli (tuttora in corso) messi in atto nel fine settimana dalle stazioni dei carabinieri dipendenti dalla compagnia di Alassio.

I militari hanno effettuato soste, controlli, posti di blocco, brevi fermate nei pressi di tutti i punti nevralgici del territorio, soprattutto in periferia, nella zona di Moglio, nelle parti adiacenti alle stazioni ferroviarie.

Il servizio ha portato all’arresto di tre persone, una delle quali di origine marocchina, destinatarie di ordini di carcerazione per condanne a pene di durata variabile (rispettivamente sette mesi, due anni e tre anni di reclusione) per delitti contro la famiglia.

Cinque persone sono state denunciate in stato di libertà in quanto ritenute responsabili di vari furti commessi nel territorio alassino: i cinque sono stati scoperti al termine di un’indagine certosina portata avanti dal nucleo operativo radiomobile della compagnia, quotidianamente impegnato a vigilare, sorvegliare e monitorare su tutto il territorio di Alassio, in particolare nei punti sensibili nei quali di recente si sono registrati diversi colpi.

I carabinieri hanno denunciato un marocchino che, dopo aver sbattuto con l’auto contro un palo della luce, ha abbandonato il proprio veicolo e si è dato alla fuga a piedi. Le indagini messe in atto dalla radiomobile di Alassio, intervenuta subito dopo il fatto, hanno permesso di stabilire che l’auto era stata rubata poco prima e che il responsabile (individuato in breve tempo) era anche ubriaco al momento del furto.

I militari si sono impegnati anche in attività di contrasto all’uso di droghe da parte di giovani studenti. Sette ragazzi trovati in possesso di marijuana e hashish (per un totale di 50 grammi) sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. Ora l’attenzione degli uomini dell’Arma è puntata a scovare gli spacciatori.

Risultati sono arrivati anche sul fronte della circolazione stradale: cinque conducenti sono stati sorpresi a circolare con la patente sospesa o revocata o privi di assicurazione obbligatoria, perciò le loro auto sono state sequestrate.