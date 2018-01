Arredamento della casa: chi si occupa del montaggio dei mobili?

Al giorno d’oggi, quando ci si trova di fonte al problema di dover arredare uno spazio (come una casa, un ufficio, un negozio), si tende ad optare, nella maggior parte dei casi, per l’acquisto di mobili da assemblare. Tale scelta è spesso dovuta alla necessità di risparmiare denaro, ma anche al desiderio di eliminare il problema del trasporto e dei tempi di consegna. E’, infatti, possibile portare via dal negozio il pezzo prescelto immediatamente, riducendo così i tempi di attesa.

Montaggio dei mobili fai da te

Una volta scelto il mobilio più adatto all’ambiente che si vuol arredare, e aver provveduto al suo acquisto e trasporto, ci si trova di fronte alla problematica del montaggio. Chi è dotato di capacità manuali e prestanza fisica, di norma, riesce a cavarsela abbastanza facilmente, seguendo semplicemente alcuni accorgimenti, ovvero:

preparare l’attrezzatura necessaria all’assemblaggio del manufatto (come trapano, avvitatore, metro, pinze, ecc.), in modo da averla a portata di mano e non perdere tempo utile, in un secondo momento, per cercarla;

verificare che siano presenti tutti i pezzi fondamentali al montaggio dei mobili, così da non doversi fermare in corso d’opera per fare ritorno al negozio in cui si è effettuato l’acquisto;

decidere dove collocare il mobilio, in modo da provvedere a proteggere eventuali pavimenti, pareti o oggetti delicati (tappeti, suppellettili). Per evitare inutili fatiche si consiglia di attuare l’operazione di montaggio direttamente nella camera o nello spazio che si considera più adatto ad ospitare il mobile prescelto;

separare in modo preciso tutte le parti che compongono il mobile (ante, basi, mensole, fianchi, fondi, cassetti), avendo cura di raggruppare tutte quelle simili, in modo da facilitarne l’individuazione al momento dell’utilizzo;

seguire passo passo il manuale illustrato, che viene allegato ai pezzi da assemblare al momento dell’acquisto. Si tratta, di norma, di guide semplici, scaricabili anche online, che possono essere facilmente comprese da tutti, proprio perché provviste di immagini.

L’intervento del professionista

Tuttavia, poiché la maggior parte delle persone non è in grado o non ha voglia di occuparsi dell’assemblaggio dei mobili che ha provveduto ad acquistare, soprattutto se particolarmente articolati, è fondamentale che si avvalgano di un aiuto. E’, infatti, necessario rendersi conto del fatto che a seconda della tipologia di mobile prescelto, si incontrano difficoltà differenti, alcune delle quali difficili da gestire.

Qualora non ci si possa rivolgere ad amici o parenti, è necessario ricercare persone specializzate in questo tipo di lavoro. Di norma, è meglio avvalersi di individui conosciuti dalla famiglia o consigliati da persone fidate, al fine di non incappare in truffe o in ciarlatani, atti ad eseguire lavori mediocri.

Nei casi in cui, tuttavia, questo non sia possibile, è importante attuare una ricerca meticolosa e approfondita, così da evitare qualunque tipo di sorpresa. In questo caso viene in soccorso la rete, in quanto è possibile trovare siti preposti a questo tipo ricognizione: atti a scovare personale altamente specializzato ed esperto. In molti casi è, addirittura, possibile controllare l’operato dei tecnici consigliati, attraverso le recensioni riportate, così da attuare una scelta in tutta tranquillità.