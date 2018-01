Arcobaleno, tre le regine del weekend: Stefania Biscuola, Valeria Paglione e Debora Nemin

Savona. Si riprende dalle gare indoor con impegni agonistici su più sedi per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Sabato 13 gennaio a Padova subito in luce Stefania Biscuola. La capitana e vicepresidente del club sfiora la vittoria in una gara su ritmi non particolarmente intensi nei suoi 800. Secondo posto ed un comunque interessante 2’14″39, non male come prima uscita.

Valeria Paglione fa qualche chilometro e dopo un buon 11,54 nel salto triplo al sabato in quel di Parma (secondo posto nella classifica generale), raccoglie domenica il bronzo a Saronno nel salto in lungo (5,44 la misura).

Esordio decisamente positivo con i colori Arcobaleno per la piemontese Debora Nemin (nella foto), atleta giunta in prestito dall’Atletica Mondovì: ad Aosta corre i 60 metri in 7″90, abbondantemente nuovo personale e minimo per i campionati italiani Juniores.

L’Arcobaleno si rallegra anche per i risultati conseguiti, sempre ad Aosta, dalla cadetta Anabel Vitale: cresciuta sul campo di Boissano sotto la giuda di Samuele De Varti e tesserata per l’Atletica Run Finale. Anabel si è imposta sia sui 60 metri ostacoli che sui 60 piani. Sulla distanza senza barriere ha centrato un notevolissimo 7″91.

Sempre ad Aosta è tornato in pista Emanuele Abate. Fiamme Oro la sua canottiera, ma a sua volta tra i frequentatori abituali di Boissano. Per lui 8″20 ed un secondo posto sui 60 ostacoli. Riparte da qui la rincorsa a risultati di livello, con la grinta di sempre e l’obiettivo di tornare presto in alto.

Completiamo il quadro risultati dell’Arcobaleno citando l’esordio dell’ovadese Riccardo Mangini (6″40 sui 50 piani a Parma) e tre risultati sui 60 ad Aosta: l’8″24 dell’allieva Ilaria Accame, il 7″75 per l’allievo Thomas Morello (anch’egli all’esordio in canotta Arcobaleno) e l’8″90 di Angelica Liscio.