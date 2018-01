Arci Savona presenta l’edizione 2018 di \"Arcibook\"

Il Comitato Provinciale ARCI Savona ha il piacere di presentare l’edizione 2018 di Arcibook. La pubblicazione è una tradizione consolidata dell’ARCI Savonese, visto che con quest’anno si supera il traguardo delle ventidue edizioni.

“Arcibook 2018 è una vera e propria guida della grande famiglia ARCI a Savona e contiene tutte le informazioni sui servizi proposti dal Comitato Provinciale, l’elenco dei Circoli ed SMS aderenti, gli organismi dirigenti, gli sconti e convenzioni a disposizione dei soci ARCI e delle basi sociali oltre ad una sintesi degli eventi più importanti previsti per il 2018 nelle SMS e Circoli aderenti” afferma Alessio Artico, presidente provinciale ARCI.

“Un sentito ringraziamento va a chi ha concretamente lavorato per far nascere Arcibook 2018 ed a tutti coloro che ne hanno sostenuto il progetto editoriale. Nonostante le tante difficoltà, anche quest’anno i soci ed i dirigenti ARCI avranno a disposizione uno strumento di conoscenza ed informazione, utile per essere ancora più partecipi del cammino associativo e dare ulteriore valore alla tessera ARCI 2017/18. Non mi rimane che augurare una buona lettura a tutti e tutte!” conclude Artico.

E’ possibile leggere e scaricare la versione in pdf al link: http://www.arcisavona.it/index.php/arcibook-2017-18 o ritirare la versione cartacea in tutte le SMS e Circoli aderenti ad Arci Savona.