Varazze. Apprensione a Varazze e nel savonese per la scomparsa di una ragazza da una comunità di recupero. E’ una 17enne e i familiari la stanno cercando da sabato notte, quando si è allontanata dalla struttura varazzina “Buon Pastore”, dove si trovava dall’agosto 2015, facendo perdere le proprie tracce. Da allora nessuna notizia della giovane e cresce la preoccupazione di parenti e amici.

L’appello è stato lanciato anche su Facebook, in particolare dalla sorella che ha chiesto aiuto per trovare la minore: “Chiunque la vede o l’ha vista può chiamare i carabinieri di Savona, o chiamare al numero 3481665073. Grazie, siamo disperati, non sappiamo che fine abbia fatto, vogliamo trovarla al più presto”.

Della ragazza se ne stanno occupando anche i carabinieri, che hanno ricevuto la segnalazione dalla comunità di recupero e la denuncia di scomparsa dei familiari: secondo quanto appreso, ad ora si tratterebbe di un allontanamento volontario della giovane.

Le ricerche da parte delle forze dell’ordine proseguono in tutta la Liguria. Secondo quanto appreso, una signora avrebbe notato la giovane su un treno diretto a Ventimiglia, una segnalazione al vaglio dei militari che stanno seguendo il caso della minore, probabilmente scappata dalla comunità di recupero.

Purtroppo la giovane si è allontanata alle 4 di mattino e non si conosce quali vestiti indossasse al momento della scomparsa: è alta quasi 1.80 m, è magrolina con capelli lunghi e marroni, rasati da un lato, piercing sulla lingua e occhi marroni. “Vi prego aiutateci a trovarla” sono le parole della sorella.