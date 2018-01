Appalto vigilanza alla Piaggio, sindacati: “A rischio posti di lavoro”

Villanova d’Albenga. Preoccupazione da parte di Filcams Cgil Savona e della Uiltucs Uil di Savona sul cambio nell’appalto della vigilanza alla Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga. “C’è rammarico e sconcerto per la situazione che si è venuta a creare” dicono le organizzazioni sindacali di categoria.

“Per l’ennesima volta non sono state rispettate puntualmente le prescrizioni di garanzia del contratto collettivo di lavoro del settore e quindi, a far data dal 1 febbraio 2018, i cinque lavoratori coinvolti non avranno la garanzia di mantenere il posto di lavoro con tutte le relative conseguenze reddituali, previdenziali e sociali”.

E Filcams e Uiltucs aggiungono: “Concluso il secondo incontro sindacale tenutosi in mattinata, sollecitiamo quindi fermamente il prosieguo del negoziato solo con il diretto coinvolgimento della committente Piaggio Aero Industries Spa: chiediamo, infatti, una formale convocazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona congiuntamente alla società cedente l’appalto, la S.T.S srl, e quella subentrante, I.V.R.I. spa.”

“Ci batteremo affinché vengano rispettati gli accordi e i lavoratori possano conservare il proprio posto” concludono i due sindacati.