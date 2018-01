Anno nuovo...

E anche questo Natale è finito, abbiamo disfatto l’albero e raccolto tutti i disegni dei nostri piccoli atleti, questo è il risultato; un altro piccolo alberello.

Ringraziamo tutti quanti per la partecipazione e collaborazione a questo nostro primo trimestre acquatico, ora siamo pronti per il secondo trimestre che è già iniziato lunedì 8 gennaio.

Ci sono ancora posti disponibili per tutti i livelli, compreso il sabato mattina dove si può sia fare lezione che nuoto libero, non perdere l’occasione per non farti trovare impreparato in attesa dell’estate.

Per qualsiasi info scrivi pure a dorianuoto2000loano@gmail.com