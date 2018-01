Sei anni fa la tragedia di Nicolò Delladio: Calice lo ricorda con una messa

Calice Ligure. Da sei anni Nicolò non c’è più. Era infatti la notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2012 quando il ventenne di Calice Ligure perse la vita inghiottito dalle acque gelide del porto di Loano dove era caduto dopo una serata trascorsa in discoteca. Proprio nella ricorrenza di quella terribile tragedia, gli amici di Nicolò Delladio lo ricorderanno domenica 4 febbraio con una messa a lui dedicata che sarà celebrata alle 11 nella chiesa di San Nicolò a Calice Ligure.

“Dico grazie ai ragazzi del gruppo giovanile di Calice che non si dimenticano mai di Nicolò” le parole che mamma Marina ha rivolto agli amici del figlio che organizzano spesso iniziative in memoria del loro amico (come il torneo triangolare di calcetto al campo comunale Santa Libera di Calice).

Il tempo, inesorabilmente, continua a scorrere e, a sei anni da quel maledetto giorno, il dolore per la morte di Nicolò (che oggi avrebbe festeggiato da pochi giorni il ventiseiesimo compleanno, era nato il 26 gennaio del 1992) resta immenso, mentre il suo ricordo è sempre vivo nel cuore di tutte le persone che gli volevano bene.