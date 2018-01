Andora. Le montagne di Sestriere e il mare di Andora unite dal filo verde dei sentieri. Se ne è parlato ieri sera nella perla della Vialattea nell’ambito del convegno “Sport e benessere dalle Alpi al mare” promosso dalla Regione Piemonte, Regione Liguria, Aces Europa. A lanciare il progetto il sindaco Walter Marin che ha subito ricevuto l’avallo di quello di Andora Mauro Demichelis, ospite dell’incontro insieme al Vice Sindaco Paolo Rossi.

“Il progetto ci piace e siamo disponibili a realizzarlo – ha detto il primo cittadino di Andora -. Abbiamo 150 km di sentieri panoramici che ben figurebbero nel circuito Scenic Trail presentato e che ha già tracciato un itinerario fra Sestriere a le Cinque Terre. Il sindaco Marin guarda anche a ponente e ha delineato un percorso che arriva ad Alassio e fino ad Andora, anche nella prospettiva di agganciare la pista ciclabile. Un progetto, già collaudato da camminatori esperti, a cui siamo pronti ad aderire con entusiasmo: possiamo offrire itinerari verdi ideali sia per il trekking che per la mountain bike, valorizzare le nostre borgata e, l’entroterra dell’Unione Valmerula e Montarosio”.

A Sestriere, è stato presentato l’anno di Andora Comune Europeo dello Sport 2018 che ha ricevuto il vessillo Aces Europa dal Presidente della Liguria Giovanni Toti, dell’Assessore regionale Sonia Viale e da Enrico Cimaschi di Aces Europa, presente anche Davide Cassani CT della Nazione Ciclismo italiana.

“Sarà un anno in cui realizzare sinergie e scambi promozionali reciproci con territori, come Sestriere, che attingono, in stagioni diverse, allo stesso bacino turistico – ha dichiarato il Vice Sindaco e Assessore allo Sport Paolo Rossi