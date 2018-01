Andora. Domani, sabato 27 gennaio, dalle 10 alle 12 il nido d’infanzia “Belli e Monelli” di Andora apre le porte a chiunque voglia conoscere questa struttura, il personale che vi opera e le attività che si svolgono.

“Il nido d’infanzia ospita bambini dai 0 ai 36 mesi ed è una risposta fondamentale ed efficace a quelle famiglie che desiderano garantire al proprio figlio una crescita sana ed armoniosa, fatta di socializzazione, apertura costruttiva al mondo esterno e stimoli intellettuali ed emotivi positivi. Al nido si gioca, si canta, si fanno laboratori, ci si diverte insieme e si impara. I bambini sono sempre seguita da educatori esperti ed attenti alle esigenze dei singoli. Al nido vengono garantiti la merenda del mattino e del pomeriggio e il pasto di mezzogiorno” spiegano dalla direzione della struttura.

“La struttura che ha avuto nel 2015 l’accreditamento da parte della regione Liguria, lunedi 22 gennaio, ha evidenziato la sua validità confermando l’accreditamento dopo l’accurata ispezione della commissione di esperti, che si è complimentata per la qualità delle attività, degli arredamenti e dell’igiene che la struttura offre. Presenti all’accreditamento, in rappresentanza del Comune di Andora l’assessore Patrizia Lanfredi e la dottoressa Lucia Gagliolo, responsabile del settore servizi sociali che hanno sottolineato il grande impegno che l’amministrazione comunale mette dal punto di vista economico nel sostenere un servizio che ha dei costi di esercizio altissimi garantendo alle famiglie delle rette mensili molto contenute”.

“La delegazione comunale ha poi riconosciuto il pieno merito della qualità del servizio alla Cooperativa sociale Diana di Imperia che gestisce il nido ed in particolare al lavoro svolto dal coordinatore pedagogico del nido, la dott.ssa Giulia Graziadio che insieme allo staff del nido (Michela Greco, Micaela Mannarino, Claudia Scarani, Sabrina Delogu e Lina Infantino), con grande impegno e passione, riescono a rinnovare in continuazione le proposte da fare ai bimbi. Il nido pertanto aspetta tutti i neo genitori, i nonni, parenti o semplicemente curiosi che vogliono conoscere una struttura che sa dare eccellenze ai piccoli ospiti che la frequentano” concludono dal il nido “Belli e Monelli” che si trova a Molino Nuovo (Andora) in via Molineri.