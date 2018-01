Liguria. Situazione: si indebolisce la circolazione ciclonica sul Mediterraneo centro-occidentale che sta determinando in queste ore un passaggio perturbato sul nord-ovest italiano; il sistema nuvoloso trasla ad est lasciando posto ad una condizione di variabilità.

Avvisi: scirocco/ostro a tratti forte al mattino sul golfo di Genova; mare in prevalenza agitato con onda formata da ovest sulla Riviera di Ponente.

Cielo e Fenomeni: in prevalenza coperto con rovesci più intensi e persistenti a ridosso delle Alpi Liguri / savonese occidentale interno; contemporaneamente potranno attivarsi scrosci intensi anche sul Genovesato in particolare la parte ovest; quota neve in calo a 1600-1800 m; in giornata attenuazione generale dei fenomeni che andranno a concentrasi sul medio-levante per poi esaurirsi sullo spezzino. Parziali schiarite dal pomeriggio-sera a partire dall’imperiese.

Venti: tra tesi e forti da sud o sud-est sul Golfo di Genova e Tigullio, rinforzi coma da avviso; libeccio moderato dal pomeriggio.

Mari: molto mosso/ agitato sul settore centro-occidentale; moto ondoso previsto in diminuzione ed orientamento graduale dell’onda a libeccio.

Temperature: in calo di un paio di punti

COSTA: Min 11/14 °C / Max 13/15 °C

INTERNO: Min +2/9 °C / Max 4/10 °C