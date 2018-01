Alternanza scuola-lavoro, il Barone Rampante attiva nuove collaborazioni con gli istituti del savonese

Borgio Verezzi. Dopo quella con l’istituto Falcone di Loano e con il liceo Issel di Finale Ligure, la Compagnia del Barone Rampante di Borgio Verezzi ha attivato una nuova convenzione di alternanza scuola-lavoro con altri istituti scolastici del territorio: il liceo Chiabrera-Martini di Savona e il liceo Bruno di Albenga.

Dopo un periodo iniziale, gli studenti (per lo più delle classi terze) dell’istituto Falcone di Loano e del liceo Issel di Finale Ligure sono stati accolti negli spazi in cui la Compagnia svolge attività artistico-culturali: “Il progetto di alternanza scuola-lavoro ha soprattutto la finalità di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali e gli interessi, realizzando un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con la società civile”, spiegano dalla Compagnia.

In particolare, la Compagnia del Barone Rampante permette agli studenti di svolgere varie attività in stretta e diretta collaborazione con i docenti (artisti professionisti in vari settori) dei corsi e dei laboratori di teatro, cinema, scenografia, pittura, fotografia, fumetto che si svolgono presso la stessa associazione: “Tale collaborazione si attua sia dal punto di vista organizzativo che da quello puramente artistico”.