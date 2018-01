Allevatori della Liguria, sindacati: “Regione intervenga a tutela di lavoratori e imprese”

Liguria. “La situazione dell’Associazione regionale allevatori della Liguria è sempre più compromessa. Come comunicato recentemente a Flai Cgil Fai Cisl Uila Uil Genova dal commissario straordinario della struttura la situazione finanziaria e il disavanzo dell’Associazione è particolarmente preoccupante”. A sottolinearlo sono Laura Tosetti e Patricia Matas delle segreterie generali della Flai Cgil e Fai Cisl di Genova.

“L’Associazione Regionale Allevatori della Liguria ha ricoperto in questi anni un ruolo molto importante per la nostra regione, uno su tutti quello legato al servizio della zootecnia ligure nel fornire assistenza tecnica ai produttori anche mediante il laboratorio di analisi, in pratica tutelando e controllando gli allevamenti a favore delle tipicità liguri e dei consumatori” proseguono Tosetti e Matas.

“Nel corso degli anni però la Regione Liguria ha ridotto i finanziamenti con la conseguenza di una pesante contrazione dell’occupazione. Ecco perché Flai Cgil e Fai Cisl hanno chiesto che il prossimo incontro con l’Agenzia venga svolto presso la sede della Regione Liguria alla presenza del Presidente Giovanni Toti e dell’Assessore all’Agricoltura Stefano Mai. Lo scopo è quello di individuare ogni possibile utile iniziativa a tutela del personale, per dare continuità occupazionale ai dipendenti licenziati e per individuare ogni possibile risorsa per il mantenimento di ARA Liguria” concludono dalle segretarie generali di Flai Cgil e Fai Cisl Genova.