Borghetto Santo Spirito. Non solo scuole. In vista dell’allerta meteo arancione che nella giornata di domani interesserà il territorio di Borghetto Santo Spirito, il sindaco Giancarlo Canepa ha ordinato la chiusura di alcune altre strutture pubbliche e di alcune strade e vie che, in occasione di precedenti eventi atmosferici particolarmente intensi, sono state oggetto di criticità e problemi.

A partire dalle 13 e fino alle 23 di domani le scuole di ogni ordine e grado, l’asilo nido, il centro ragazzi, il centro anziani e tutte le strutture sportive cittadine resteranno chiuse.

Per lo stesso arco di tempo, ad ogni tipo di veicolo sarà vietato il transito e la sosta in ogni zona che potrebbe essere oggetto di allagamento ed in particolare: in via Prigliani (con chiusura sull’intersezione con largo Liguria e sull’intersezione con via Parioli); nei sottopassaggi pedonali e veicolari di piazza Libertà, passo Saleo, via II Giugno e di ogni altro sottopasso presente sul territorio comunale, in via Montebianco (con chiusura sul confine con il Comune di Loano); in via Maiella (con chiusura sull’intersezione con via Monviso e sull’intersezione con via Madonna degli Angeli); in viaa Monte Saccarello (con chiusura sull’intersezione con via Montebianco e chiusura sull’intersezione con via Maiella); in via Montevideo (con chiusura sull’intersezione con corso Europa e chiusura sull’intersezione con via Ponti); in via Juvarra (con chiusura sull’intersezione con via per Toirano e chiusura sull’intersezione con via Po); in piazza Indipendenza (con chiusura sull’intersezione con via Mazzini e chiusura sull’intersezione con piazza Caduti sul Lavoro); in via Po (con chiusura sull’intersezione con via Salvo d’Acquisto e chiusura sull’intersezione con via Tiziano); in via Volturno (con chiusura sull’intersezione con via Ticino e chiusura sull’intersezione con corso Giotto); in qualsiasi area o tratto della viabilità si rendesse necessario chiudere al traffico veicolare o pedonale per allagamento o ogni altra causa.

E’ obbligatoria anche la rimozione delle autovetture dalle autorimesse interrate ubicate in via Montebianco.

A partire dalle 15 sarà attivo il Centro Operativo Comunale, che avrà il compito di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alla diramata dichiarazione di elevata criticità per rischio idrogeologico delle zone vulnerate. Il suddetto Centro Operativo Comunale sarà ubicato presso il municipio.