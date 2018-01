Alessio Sicco si aggiudica l’ultima gara del 2017

Come prevedibile non è stata folta la partecipazione alla New Year Run di Sassello che si è tenuta l’ultima mattina del 2017. Percorso che comunque resta molto affascinante e si presta a coloro i quali desideravano mettersi alla prova lungo gli 8 km del tracciato che vedeva la sua partenza da Alberola e si snodava sulle alture circostanti. Tracciato suggestivo e quasi epico grazie alla fitta nebbia che ha contraddistinto la mattinata.

Aria comunque di festa per una bella manifestazione che raccoglie quindi un consenso non gigantesco, ma che comunque sa di conferma alla sua seconda edizione. Vittoria per il finalese Alessio Sicco (Trail Runners Finale) che impone un passo piuttosto veloce e vince agevolmente in 35’29”. Nettamente dietro Joel Ferrara (Nice Runner) che chiude in 38’55”. Ancora più staccato Emilio Campanella della Podistica Gau che finisce ben oltre i 40’ (42’40” per la precisione), ma è comunque terzo assoluto.

Al femminile si impone un’altra componente della Gau, Monica Borgo che conclude in 45’17” davanti alla piemontese Maria Assunta Ambrosio della Baudenasca che finisce in 48’48”, mentre il terzo gradino del podio è affollato da due podiste che finiscono pari merito. Simona Conti del Trail Runners Finale ed Elda Giacchino della Podistica Savonese fermano il cronometro sul tempo di 1h18’.

Grandi complimenti dei podisti all’organizzazione diretta da Roberto Giordano. Assistenza plaudita e ristoro all’altezza del periodo di festa. Una gara quindi che promette di crescere di anno in anno.