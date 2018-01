Alessandro Di Battista a Cairo Montenotte con il tour “Il futuro in programma”

Cairo Montenotte. Farà tappa anche a Cairo Montenotte “Il futuro in programma”, il tour politico organizzato dal Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo.

Domenica 4 febbraio a partire dalle 19 Alessandro Di Battista sarà in piazza Stallani “per raccontare e spiegare a tutti il nostro programma per la qualità della vita degli italiani faremo un tour che girerà tutta l’Italia”.

“Ce la metterò tutta per convincere gli italiani a sostenere il Movimento 5 Stelle – dice il deputato pentastellato – Non sarò candidato ma fa poca differenza. Sono un cittadino italiano che lotta. Partirò in camper il 1 febbraio e girerò tutta l’Italia. Nelle piazze potrete ascoltare le nostre idee e conoscere i nostri candidati. Quando vi dico ‘venite con me’ non vi sto chiedendo un favore. Vi sto dicendo che avete il dovere di partecipare, di combattere per i diritti, di alzare la testa. Di essere sovrani. Sarà un percorso magnifico”.