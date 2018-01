Albissola in lutto per la morte di di “Aldo” Fazio: realizzò il pavimento di Piazza della Concordia

Albissola Marina in lutto per la scomparsa di Bernardo Fazio, per tutti Aldo, noto in paese per aver realizzato il celebre pavimento di Piazza della Concordia.

A dare la triste notizia è il vicesindaco, Nicoletta Negro: “Era un uomo semplice e tenace – ricorda – che ha passato buona parte della sua lunghissima vita, piegato su se stesso, a posizionare, uno ad uno, i piccoli ciottoli dei pavimenti a risseau, nelle tante piazze e ville nobiliari liguri. Aveva realizzato anche la nostra meravigliosa Piazza delle Concordia, su disegno dei grandi Mario Rossello ed Agenore Fabbri”.

“In fondo – prosegue Negro nel suo ricordo – la storia delle nostre città é il risultato del genio di alcuni e del lavoro di uomini come Aldo, lontani dai riflettori e dagli applausi, ma fondamentali per la loro realizzazione. Onorata di aver condiviso la sua commozione, l’anno scorso, proprio su quel sagrato, dopo tanti anni”.