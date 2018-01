Albissola Marina. L’Albissola sfrutta al meglio la seconda partita casalinga di fila e torna al successo rifilando 4 reti al malcapitato Scandicci.

Il terreno di gioco ha confermato la differenza di valore tra le due compagini espressa dalla classifica: il risultato non è mai parso in discussione. Dopo il mezzo passo falso con il Ligorna, la squadra di mister Fossati torna a far valere la legge del fattore campo e centra così la nona vittoria stagionale.

La cronaca. Fabio Fossati schiera Caruso, Calcagno, Corbelli, Sancinito, Garbini, Gargiulo, Coccolo, Raja, Piacentini, Carballo, Cargiolli. Biancoazzurri in campo con il 4-3-3.

In panchina siedono Vasoli, Pasquino, Durante, Molinari, Boveri, Bennati, Cambiaso, Benucci, Papi.

Alessandro Grandoni presenta lo Scandicci con Lensi, Cela, Moriconi, Martinelli, Leo, Alderotti, Vinci, Serrotti, Vangi, Folegnani, Bragadin.

Le riserve sono Nigro, Frullini, Meacci, Gargano, Pucci, Santucci, Martini, Cerretelli, Castellani.

La terna arbitrale è della sezione Aia di Seregno: dirige la partita Davide Conti, con l’assistenza di Glauco Zanellati e Giovanni Rosario Dioretico.

Al 3° il primo angolo della partita: Sancinito mette in mezzo, dove si accende una mischia che Lensi riesce ad interrompere bloccando il pallone.

Al 5° l’Albissola passa in vantaggio: azione d’attacco, Lensi esce dall’area di testa per sventare, Cargiolli recupera e da posizione defilatissima, nei pressi della panchina, fa partire un pallonetto che va ad infilarsi sotto la traversa.

I padroni di casa, dopo aver ottenuto il vantaggio, continuano ad attaccare. Si gioca quasi in una sola metà campo, fatta eccezione per qualche rara sortita ospite. I Ceramisti costruiscono alcune buone opportunità, ma non le concretizzano per imprecisione o per gli interventi risoluti della difesa toscana.

Al 33° ottimo pallone di Cargiolli per Carballo che prova a superare il portiere, ma l’estremo ospite respinge; la palla torna a Cargiolli che calcia in rete insaccando a fil di palo.

Nel secondo dei due minuti di recupero si annota il primo tentativo degno di nota dello Scandicci, con un rasoterra di Vangi a lato di poco.

Le squadre rientrano negli spogliatoi con l’Albissola in vantaggio per 2 a 0.

Si riparte con un cambio tra gli ospiti: Cerretelli per Folegnani. Al 4° lo Scandicci accorcia: palla da Martinelli a Vangi che in area è fulmineo nel battere Caruso.

L’Albissola non si abbatte e torna a fare la partita e al 16° ristabilisce le distanze con una conclusione vincente di Cargiolli, che realizza la tripletta personale.

Fossati inserisce Benucci e Cambiaso al posto di Carballo e Sancinito. Al 34° proprio Cambiaso manda di poco fuori, sull’esterno della rete.

Tra i biancoazzurri entrano in campo Bennati e Durante al posto di Raja e Piacentini. Al 39° i locali chiudono i conti: palla di Cargiolli per Coccolo che la mette dentro. L’autore del gol lascia il posto a Boveri.

L’arbitro concede concede cinque minuti di recupero. Nel secondo palla da Bennati per Cargiolli che calcia a rete e centra il palo.

Ennesima prestazione convincente degli albissolesi, che conservano l’ottava posizione. I playoff distano 3 sole lunghezze. Domenica 4 febbraio la matricola ceramista sarà ospite del Viareggio.