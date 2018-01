Albissola Superiore. L’Albissola dopo aver superato la Sanremese nella gara di andata, giocata al ‘Faraggiana’, si ripete, espugnando il Comunale di Sanremo.

“Abbiamo giocato una grande gara, affrontata con la ‘giusta’ testa ed è ormai accertato che, quando non sbagliamo l’approccio e manteniamo la dovuta concentrazione, siamo in grado di realizzare prestazioni importanti. Questi ragazzi, giocando da squadra, possono dare fastidio anche alle migliori formazioni” – dice il mister dell’ Albissola, che prosegue: “E’ stata una bella soddisfazione vincere su un campo prestigioso, come quello di Sanremo, contro una squadra forte ed averlo fatto con una prestazione superlativa, avvalorata anche da altre tre o quattro occasioni da rete, nate da ficcanti ripartenze, ci darà maggior sicurezza nel futuro”.