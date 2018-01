Albisola Superiore, 40enne si getta per due volte da un balcone: salvata da un milite della croce verde

Albisola Superiore. Se l’è cavata senza particolari conseguenze la donna che questa mattina ha tentato per due volte di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal terrazzo di un condominio ad Albisola Superiore.

L’episodio si è verificato intorno alle 8.30 circa in zona Pace, quando la donna (una quarantenne) si è gettata nel vuoto dal balcone al terzo piano di un edificio. Nella caduta, la donna è finita su un balcone posto al primo piano.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti i militi della croce verde di Albisola Superiore, i carabinieri ed i vigili del fuoco di Savona, che hanno cercato in tutti i modi di convincere la donna a desistere dal suo intento suicida.

Nonostante i tentativi di persuasione messi in atto dai soccorritori, la donna si è lanciata nuovamente del vuoto. Per fortuna l’intervento di un volontario della croce verde di Albisola ha contributo ad attutire l’impatto con l’asfalto. A questo punto la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.