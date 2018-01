Albisola, strade provinciali dissestate e in stato di abbandono: lettera alla Provincia del gruppo “Nuova Rotta”

Albisola Superiore. Il gruppo di Albisola Superiore “Nuova Rotta” all’attacco sulle strade provinciali del territorio albisolese. Con una lettera indirizzata alla Provincia di Savona, il gruppo albisolese chiede interventi urgenti di manutenzione per la sicurezza stradale: “La situazione e lo stato di abbandono delle strade provinciali Albisola-Sella e Albisola-Ellera è sotto gli occhi di tutti e sono due arterie fondamentali per i cittadini albisolesi”.

“La strada che parte da Albisola Superiore, attraversa Luceto, prosegue verso Ellera e arriva a Stella è stata oggetto di un intervento significativo a causa di un fronte franoso. Lo stato di precarietà’ della strada, in special modo in corrispondenza dei ponti, viene segnalato con il divieto di accesso a mezzi con peso superiore alle 20 tonnellate. Attualmente questo divieto viene ignorato continuamente compromettendo ancor più lo stato di stabilità delle infrastrutture” afferma Nuova Rotta per Albisola.

“Durante ogni allerta meteo, in caso di pioggia, la strada è soggetta a dilavamenti dell’acqua piovana dovuta all’assenza totale di manutenzione e pulizia delle cunette e degli scoli esistenti, causando pericolo per i motociclisti in transito. In caso di pioggia abbondante gli alberi che si trovano a monte dell’abitato di Ellera, già’ fortemente inclinati, minacciano la sicurezza stradale con possibili cadute”.

“Il manto stradale presenta numerose buche molto pericolose per automobilisti, motociclisti e ciclisti che la percorrono. Questi ultimi per scansare le buche si avventurano in modo molto audace a percorrere la strada al centro della carreggiata per evitare cadute rovinose”.

E ancora: “La strada che da Albisola, attraversando la località della Pace, arriva a Stella versa nelle stesse condizioni, fatto salvo i divieti di transito ai veicoli di peso maggiore delle 20 tonnellate”.

“Vogliamo inoltre sapere dalla Provincia se abbia in programmazione il taglio degli arbusti presenti nei bordi strada, se questa risposta fosse affermativa, si consiglia oltre al taglio, anche la rimozione del materiale tagliato, il ripristino delle cunette e la pulizia e degli scoli esistenti” conclude il gruppo albisolese.