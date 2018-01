Albisola, proseguono gli incontri pubblici del gruppo “Nuova Rotta”

Albisola Superiore. “Continuano le riunioni sul territorio Albisola per discutere con la popolazione delle problematiche locali e creare insieme un percorso di sviluppo per la ripresa del nostro territorio”.

È con queste parole che Ivan Bertoli, leader del gruppo Nuova Rotta per Albisola Superiore, ha lanciato i due nuovi incontri organizzati dal gruppo sul territorio. Il primo si volgerà il 23 gennaio, alle 20, in frazione Luceto, nei locali situati sotto la chiesa di San Nicolò. Il secondo, invece, si terrà in frazione Albisola, il 25 gennaio, alle 10, nella sala situata sopra l’associazione Alpini di Albisola.

“Questi incontri sono importanti perché se anche un piccolo gruppo come il nostro viene copiato da un grande partito allora stiamo lavorando bene”, ha concluso Bertoli.