Albisola, il Pd organizza un incontro sul quartiere di Luceto

Albisola Superiore. Il Pd di Albisola Superiore ha organizzato per martedì 16 gennaio alle 21 presso la società di Luceto un incontro “sulle tematiche e sui problemi che maggiormente interessano il quartiere”.

La serata vedrà la partecipazione di esponenti delle passate amministrazioni comunali e degli attuali consiglieri Pd eletti nella lista “Insieme per Albisola”, ed ha lo scopo di “proseguire nella campagna di ascolto verso la cittadinanza e di riprendere il confronto con le realtà sociali presenti sul territorio. Questo incontro, a cui ne seguiranno presto altri incentrati sulle più importanti realtà territoriali ed economiche del nostro Comune, vuole essere l’inizio di un percorso che va già a proiettarsi verso le elezioni amministrative del 2019”.

“Il Pd, nell’ottica di un forte coinvolgimento ‘dal basso’ delle realtà civiche, punta a creare un laboratorio programmatico, composto dai cittadini e che dia voce ai cittadini, che si affermi come centro propulsivo di elaborazione delle idee e dei programmi per il rilancio e per il futuro governo della nostra città”.